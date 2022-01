Programa con el FMI: buscan fijar un esquema de acuerdo de precios y salarios

El Gobierno apuesta a convencer a todos los actores de la sociedad de la necesidad de alcanzar un acuerdo con el FMI en los términos que está planteando Argentina. Al respecto, este miércoles se llevará a cabo la gran presentación de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional con la presencia de gobernadores, empresarios y sindicalistas.



“Ese día se conocerá la propuesta que está negociando Argentina” es decir, “las metas de emisión monetaria, el sendero fiscal y la cantidad de reservas disponibles del Banco Central”, explicó una alta fuente oficial.



En tanto, el plan plurianual se presentará cuando se logre un acuerdo con el staff. “El plan plurianual contendrá las bases de lo acordado con el FMI que luego será enviado al Parlamento para su aprobación”, comentan en fuentes oficiales.



En tren de involucrar a todos los actores con la negociación “que es un tema de todos los argentinos”, la próxima semana el ministro de Economía, Guzmán realizará una presentación sobre las negociaciones con el FMI a los representantes de las bancadas parlamentarias.



La intención oficial es involucrar a los mandatarios provinciales para tenga “centralidad”, al igual que como cuando presentamos el canje a los privados”, explican en la Casa Rosada.



Detalles

“El objetivo es lograr superávit en las cuentas públicas para el pago de la deuda, pero sin comprometer la recuperación económica”, aclararon al tiempo que destacaron los buenos números que dejó el año pasado.



Explicaron que el PBI creció un 10%; hubo recuperación de la tasa de actividad, bajó la desocupación, se crearon 420.000 nuevos puestos de trabajo en el sector privado, se observó una baja del empleo estatal, la inversión subió en el orden del 35%; la emisión monetaria fue la mitad de la registrada en 2020, el déficit primario del 2021 será cercano al 3% 2021, entre otros buenos indicadores.



Las trabas en la negociación, según comentan en fuentes oficiales, no estarían vinculadas a las reformas estructurales que demanda un acuerdo de Facilidades Extendidas. En este sentido el país está dispuesto a mejorar las condiciones para facilitar las exportaciones como asimismo apuntar a una reforma del mercado de Capitales.



“En Argentina hay una incapacidad de generar divisas a la velocidad de lo que requiere el préstamo, estamos trabajando en reformas estructurales que son todas para lograr más dólares y un mercado de capitales en pesos”, explican en Economía.



Es más, aclaran, “en este punto no hay diferencias con el Fondo”. De donde se infiere que el problema se ubicaría en el sendero fiscal (en qué tiempo se alcanza el superávit).



También reconocen que no “existe consenso internacional respecto a las necesidades de la Argentina” pero evitaron identificar a los países que se oponen.



De todas maneras, aún no se salvó el primer escollo que es el lograr un pre -acuerdo con el staff del FMI antes de ser remitido al análisis del Directorio donde están los representantes de los países.



Inflación

Otro de los puntos de la negociación con el FMI es que el organismo reconoce la importancia de los acuerdos de precios para bajar la inflación.



Con este propósito, este martes el ministro Martín Guzmán convocó a un almuerzo a empresarios para, dentro del marco de las negociaciones con el Fondo, comentarles la importancia de fijar un esquema de acuerdo de precios e ingresos.



El Gobierno está convencido de la importancia de esta herramienta, y según comentan las fuentes oficiales, “el Fondo también y lo explicitó en su informe donde evaluó el préstamo otorgado al gobierno de Mauricio Macri”.



Es más, el staff estaría pendiente de conocer el esquema de precios que se logre acordar con el sector privado dado que consideran que existe una responsabilidad colectiva respecto a este tema.



Los ejes económicos para la Casa Rosada pasan por mantener el crecimiento económico y, en este sentido, la apuesta es a la recuperación del salario real.



Reservas

Uno de los aspectos de preocupación oficial es la escasez de reservas netas del Banco Central, frente a un escenario de pagos que sólo en enero y febrero demandarán más de 1.000 millones de dólares.



En este punto, el gobierno admite que se está pensando, en el marco del acuerdo, en recibir fondos frescos equivalentes a los Derechos Especiales de Giro, -unos 4.300 millones de dólares- para compensar los pagos efectuados.



Cabe recordar que este mes la obligación de pago al FMI es de 731 millones de dólares y en el Palacio de Hacienda reconocen que esperan “renegociarlos”. En tanto, en febrero es de 372 millones de dólares y en marzo llegan casi los 3.000 millones.



Las reuniones entre el staff del Fondo y el equipo económico continúan de manera virtual y no está previsto que venga una misión.



El ministro de Economía, tomará contacto en los próximos días con Ilan Goldfajn, el nuevo director del Departamento del hemisferio occidental del Fondo, el reemplazo de Alejandro Werner.



Lo cierto es que aún no hay acuerdo con el staff del FMI y el gobierno, en un giro estratégico, decidió involucrar a todos los actores de la sociedad. (Ámbito Financiero)