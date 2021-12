El dólar blue cerró el año a $208

El dólar blue cerró 2021 con un incremento acumulado del 25,3% ($42), casi la mitad en comparación con la inflación estimada para el mismo período. Aun así, la brecha con el tipo de cambio oficial se mantuvo por encima del 100%, un nivel considerado difícil de sostener el tiempo por la mayoría de los analistas.



Pese a bajar $1 este jueves 30 de diciembre de 2021, el dólar informal registró en diciembre una suba del 3,2% (mayor a la del mes previo) para culminar el año en los $208. Por lo tanto, el spread con el mayorista, que regula el Banco Central (BCRA), se ubicó en el 102,4%.



Luego de una calma en los primeros días del mes por la mayor demanda estacional de pesos, en la segunda quincena mostró un salto de casi $10 a raíz de la mayor liquidez por el pago de aguinaldos y las fiestas, la elevada inflación y las expectativas alcistas en torno a precios clave de la economía.



Al respecto, Claudio Caprarulo, economista y director de Analítica, en diálogo con Ámbito recordó que el dólar informal "es un mercado informal y pequeño, donde pocas operaciones pueden modificar los precios de referencia".



"Después de las elecciones hubo una tendencia leve a la caída en el precio del Blue, pero desde la segunda quincena de diciembre se revirtió y se mantiene al alza. Hoy ya opera en los valores pico que alcanzó en noviembre. El cobró del aguinaldo en un contexto donde no se pueden comprar por el mercado formal más de 200 dólares por mes para ahorro, seguro explica parte de la dinámica. Y más allá de ese dato específico, la recuperación en el nivel de actividad también", amplió sobre las causas de este salto.



Caprarulo además resaltó que "es el mercado donde gran parte del sector informal de la economía dolariza sus ganancias" y en cuánto a lo que se proyecta en el corto plazo, anticipó que "aún no hay motivos para proyectar una caída de la brecha entra las cotizaciones paralelas del dólar. Hacia adelante el cierre del acuerdo con el FMI y la profundización en el cambio de la pauta de devaluación que se inició en diciembre pueden ser factores que contribuyan a su reducción".



Luego de tocar un piso de $139 en abril, la cotización del blue comenzó a mostrar una dinámica alcista, aunque con oscilaciones. Los mayores incrementos del año se verificaron en julio (+$12,50 o 7,4%) y junio (+$11 o 7%). Asimismo, la brecha más alta de 2021 respecto del oficial fue anotada el 11 de octubre, cuando alcanzó el 106,1%.



De cara a 2022, otros los especialistas también advierten que su desempeño dependerá de varios factores, entre ellos las negociaciones con el FMI y la estrategía en cuanto al manejo del tipo de cambio oficial.



Walter Morales, presidente de Wise, dijo a este medio que si el Gobierno llega a un punto en común con la institución que conduce Kristalina Georgieva, el dólar blue culminará el año que viene entre los $245 y los $255. Por su parte, Juan José Vásquez, Jefe de Estrategia de Cohen, alertó una cotización más cercana a $300 si no se llega a un acuerdo, teniendo en cuenta que la inflación anual esperada según el REM es de 52%.