Para el Consejo Empresario de Entre Ríos hay que “reducir la presión fiscal”

Desde el Consejo Empresario de Entre Ríos (CEER) apuntaron que “la firma del nuevo Consenso Fiscal entre los gobernadores y el presidente de la Nación genera preocupación en el sector privado” ya que “la posibilidad de un aumento de la carga impositiva es una mala señal para la radicación de inversiones y la generación de empleo”.



“En Entre Ríos no hay margen para aumentar más los impuestos”, apuntaron desde el CEER y señalaron que “la presión fiscal provincial aumentó un 75% en la última década, como destaca el informe publicado esta semana por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del organismo”.



“Esta carga tributaria se suma a la que generan los impuestos nacionales y las tasas municipales, lo que, en conjunto, representa un desincentivo fuerte para el desarrollo de los negocios en Entre Ríos”, detallaron. En este marco, el organismo celebró “el compromiso del gobierno provincial de no aumentar ni crear nuevos impuestos” y señaló que “sostener estos compromisos es fundamental para generar un marco de previsibilidad para las inversiones”.



“Un impuesto especialmente distorsivo es el de Ingresos Brutos, que explica dos tercios de la recaudación provincial” y que “tiene un efecto acumulativo que provoca un incremento de los precios y recae en el conjunto de la sociedad”, explicaron. “Una política fiscal para promover el desarrollo de la provincia debería prever la reducción de Ingresos Brutos en los próximos años”, remarcaron al respecto.



En relación a la eliminación de la Ley 4035 indicaron que la medida se trata de “un avance importante” y “un paso en la dirección correcta”.



“Existe una alternativa a la suba de los impuestos: la generación de empleo y desarrollo. Un mayor nivel de actividad amplía la base imponible, lo que permite incrementar la recaudación impositiva sin aumentar la presión fiscal”, apuntaron desde el Consejo Empresarial y concluyeron: “El camino es generar un contexto económico más favorable para la generación de empleo y el desarrollo. Y eso no se logra aumentando impuestos, sino con una reducción de la presión fiscal y una mejora en la eficiencia del gasto público.