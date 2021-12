Trabajadores pidieron compensación económica y frigorífico ofreció siete pollos

Los trabajadores del Frigorífico Tres Arroyos, de Concepción del Uruguay, pidieron a la firma una compensación económica como retribución por haber trabajado durante toda la pandemia de coronavirus, y como respuesta les hicieron una oferta que los dejó perplejos: les propusieron entregarles siete pollos a cada uno.



Maximiliano Salazar es delegado gremial e integrante de la comisión de relaciones internas de la planta La China del Frigorífico Tres Arroyos de Concepción del Uruguay, perteneciente al Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación.



“Hace un tiempo que venimos con unos pedidos hacia la empresa: queremos que se nos reconozca. Como todos saben, fuimos y somos trabajadores esenciales en época de pandemia. Vinimos, le pusimos el lomo, nos expusimos, a nuestros compañeros, familias y a gran parte de la sociedad también, pero como éramos esenciales teníamos que venir a trabajar igual, muchos nos contagiamos, muchos compañeros quedaron con secuelas por esa enfermedad, y hoy por hoy siguen sufriendo las consecuencias por haber venido” , explicó el dirigente sindical.



“Exigimos y queremos que la empresa nos reconozca: como nosotros no tuvimos problema en venir a trabajar en pleno de la pandemia, es una de las empresas más grande del país con casi 7.000 empleados, la planta de La China no paró ni siquiera un día, ni una hora en época de pandemia. Le mandamos carta documento, telegrama, hemos tenido reuniones con la empresa y lo único que nos quiere dar como reconocimiento son siete pollos. Nos parece prácticamente una burla, más allá de que por ahí sirve, pero creemos que el reconocimiento tiene que ser mucho mejor económicamente, incluso vemos que la empresa está en mejores condiciones que si bien estuvo en crisis en otro momento hoy vemos que estamos faenando más cantidad de pollos y las cámaras están vacías, por lo vemos que se vende, no es que lo tienen guardado porque no tienen ventas”, reclamó.



El gremialista explicó: “Otro tema es que la empresa nos descuenta un 9% que se nos paga por sobre convenio, que es un arreglo que viene desde hace muchos años, desde que está instalada la empresa en la ciudad, y hoy por hoy a los compañeros que faltan, que tienen algún tipo de lesión ya sea profesional o algún accidente laboral dentro de la fábrica, lo que hace la empresa es descontarle el 9% ese y el presentismo. No estamos de acuerdo, sabemos que es ilegal, pero la empresa lo que alude es que: ‘el que quiera reclamar que lo haga por la vía legal´. Sabemos que es un apriete, porque muchos compañeros, que por miedo o lo que sea, no le van a hacer el reclamo. Lamentablemente estamos perdiendo parte de nuestro sueldo por rompernos adentro de la empresa, por las exigencias de la empresa y por estar trabajando a velocidades que exigen a nuestros cuerpos, sufriendo lesiones o accidentes laborales”.



“La idea era y fue siempre no llegar a conflicto, le venimos planteando a la empresa durante todo el año, pero seguimos con las mismas exigencias, con los mismos pedidos, con la misma lucha y la empresa no nos hace caso, no nos da respuestas lógicas y favorable para nuestros compañeros. La idea fue no llegar a estar época del año, como todos los años, con un conflicto, intentamos solucionar todos los problemas, pero lamentablemente no nos queda otra tampoco”, sintetizó



En otro orden también comentó que “hoy por hoy estamos sin gremio por unas elecciones que hizo una comisión anterior de forma ilegal donde la Justicia le eliminó las elecciones. El gremio está intervenido por la Federación Nacional de Trabajadores de la Industria de la Alimentación, y estamos a la espera de tener elecciones lo más antes posible para llegar a tener representatividad sindical, tanto nosotros los delegados como los compañeros también que pertenecemos al gremio”.



“Queremos exigir a la comisión normalizadora que llame prontas elecciones para poder tener representantes de nuestro gremio y tener el apoyo legal y gremial que nos merecemos, y que tenemos que tener tanto los delgados como los compañeros que aportamos al sindicato”, concluyó.

Fuente: Entre Ríos Ahora