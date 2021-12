Impulsan una ley que otorga beneficios a quienes se incorporen al monotributo

El Gobierno nacional presentó un proyecto de ley con una serie de incentivos para la formalización impositiva a través del monotributo, dirigido a sectores de la sociedad que por distintas razones están fuera del sistema.



La iniciativa lleva la firma del Ministro de Economía, Martín Guzmán, y fue girada al Congreso con fecha del 23 de diciembre bajo la denominación "Ley de creación del puente de inclusión fiscal al régimen simplificado para pequeños contribuyentes".



La propuesta rebaja las cuotas para las diferentes categorías a través de la eliminación de algún componente de la cuota mensual o su reducción en porcentaje.



De esta forma se pretende un ingreso al sistema impositivo en forma gradual de allí la denominación de "sistema puente".



El programa divide el menú de categorías: los segmentos "A", "B" y "C" tendrán un tratamiento con rebajas directas y de la categoría "D" hacia arriba los descuentos serán en porcentajes.



Podrán adherir al nuevo sistema quienes inicien una nueva actividad o actualmente estén en la informalidad y los inscriptos en categorías A, B y C a partir del 20 de marzo de 2020.



También podrán hacerlo los anotados en el monotributo social hasta categoría C e inscriptos en AFIP pero sin actividad en los últimos cinco años calendario. .



De acuerdo a la norma girada al Parlamento, los monotributistas de las categorías A, B y C -desde enero facturan entre $466.202 y $970.203 anuales- dejarían de pagar el componente impositivo del monotributo, de manera permanente.



En tanto, los primeros 24 meses no pagará el aporte previsional y del 25 al 48 abonará la mitad. El pago del componente de salud será optativo.



Quienes se inscriban en la categoría D en adelante (ingresos a partir de $ 1.335.605 anuales) no pagarán el componente impositivo los dos primeros años, abonarán 50% el tercer año y 75% el cuarto.



A partir del quinto pagarán el valor pleno. El resto de los componentes los pagarán en su totalidad.