La soja sumó la novena suba consecutiva y superó los US$ 500 la tonelada

El contrato de enero de la oleaginosa ganó US$ 11,20 hasta los US$ 500,63 la tonelada, mientras que el de marzo lo hizo por US$ 11,30 y se posicionó en US$ 503,94.



Los fundamentos de la suba radicaron en, como sucedió en las jornadas previas, la falta de humedad en zonas del sur de Brasil y en regiones productoras de la Argentina y de Paraguay, situación que estimula a los fondos de inversión a seguir operando como activos compradores de contratos de poroto, de aceite y de harina, precisó la corredora Granar.



De esta forma, en las últimas nueve jornadas trepó en conjunto más de US$ 45 por tonelada y superó nuevamente los US$ 500 en la plaza norteamericana, detalló la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).



Por su parte, el maíz avanzó US$ 3,55 y se ubicó en US$ 242,02 la tonelada, también por problemas climáticos en Brasil y Argentina y completó la cuarta rueda alcista consecutiva.



"Los fondos especulan con que el tiempo seco en el sur de Brasil afecte el volumen de la primera cosecha brasileña y que la persistencia de lluvias inferiores a los registros normales durante los primeros meses de 2022 en el sur de Brasil y en la Argentina reduzcan la oferta exportable de ambos competidores de Estados Unidos", indicó Granar.



Por último, el trigo tuvo una caída de US$ 3,95 y se posicionó en US$ 295,42 la tonelada, debido a "cuestiones técnicas luego de haber iniciado la jornada al alza. Además, un menor volumen operado de lo normal causa movimientos en los precios del cereal mayores a lo usual", señaló la BCR.