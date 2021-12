Consenso Fiscal: “No se van a crear, ni aumentar tributos”, afirmó Ballay

El ministro de Economía, Hugo Ballay, adelantó que con la firma del Consenso Fiscal “no se crearán nuevos impuestos en Entre Ríos, ni se elevarán las alícuotas de los vigentes”. Además, destacó que “muchas de las alícuotas actuales de la provincia están por debajo de los topes” que fija el nuevo acuerdo.Respecto del impuesto a la herencia, Ballay dejó en claro que el Consenso Fiscal convoca a las provincias a “analizar legislar” sobre esa posibilidad. No obstante, recordó que “Entre Ríos ya cuenta con una experiencia que dio como resultado una incidencia sobre la recaudación muy por debajo de lo esperado, de apenas el 0,36 por ciento sobre los recursos generales. Por ese motivo el gobernador decidió que se derogue, en 2017, y esta decisión se sostendrá”.Para finalizar, Ballay valoró “el trabajo realizado por el gobierno nacional y todas las provincias para arribar a este nuevo consenso fiscal que respeta las autonomías de las distintas jurisdicciones y le brinda estabilidad jurídica a nuestro sistema impositivo”.También, subrayó que “con la firma que se concretará hoy ya no será necesario rubricar un nuevo consenso fiscal cada año, lo que le da previsibilidad a quienes vienen a invertir en nuestra provincia”.Por último, sostuvo que “en Entre Ríos no se crearán nuevos impuestos ni se elevarán las alícuotas de los ya existentes. De hecho, mantendremos las alícuotas en ingresos brutos y sellos a pesar de que este nuevo consenso fiscal faculta a la provincia a elevar esos porcentajes”.