“La sequía es muy grande y se está prolongando en Entre Ríos”

Economía Advierten que el calor y la escasez de lluvias empeoraron la condición del maíz

Economía El clima seco afecta el desarrollo de los cultivos e impulsa los precios

Los titulares de las cuatro entidades rurales entrerrianas que conforman la Mesa de Enlace (Sociedad Rural Argentina; Federación Entrerriana de Cooperativas; Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos y Federación Agraria Argentina), solicitaron una audiencia con el Ministro de Economía de la provincia, Hugo Ballay, para conocer “las condiciones en que se establecerá el Impuesto Inmobiliario Rural 2022, Ingresos Brutos para la actividad primaria y otros aspectos de la ley impositiva”., Elvio Guía de la Federación Agraria Argentina afirmó que a la situación compleja que vive el sector por el clima, “el gobierno sale a decir que empezó a ver con las provincias el tema del Consenso Fiscal y lo que le decimos al Gobernador de la provincia y apelamos a su buena voluntad, es que no hay más lugar para más impuestos en el sector productivo”.Consultado sobre el aspecto climático, indicó que “la situación venía bastante bien hasta que empezó a prolongarse esta sequía que está azotando, lo cual ha hecho que el maíz se haya caído estrepitosamente, hay zonas muy complicadas donde ya están picando los maíces porque no van a dar para cosecha”.Tras ello, Guía remarcó que el año 2021 “termina bastante complicado en lo climatológico y en lo que puede llegar a ser la cuestión impositiva por lo que dice el Gobierno nacional. La economía no se ha estabilizado, hay un aumento generalizado de los insumos, la inflación que ataca a todos los trabajadores, estamos en una situación complicada”.Finalmente, el dirigente de la Federación Agraria, indicó que “hay que encontrar el equilibrio y marcar un norte que sea previsible, acá no hay previsibilidad, y así es difícil invertir en cualquier sector”.