El gobierno gira $4.500 millones a obras sociales

El Gobierno autorizó un pago de $4.500 millones a obras sociales, con el fin de "mantener la continuidad" de los servicios y en el marco de la "profunda crisis económica y financiera" por la que atraviesa el sector.



La decisión se formalizó por medio de la Resolución 2163/2021 de la Superintendencia de Servicios de Salud, publicada este lunes en el Boletín Oficial.



"Apruébase el pago a cuenta a los Agentes del Seguro de Salud, en concepto de adelanto de fondos del Sistema Único de Reintegros (SUR), por la suma de $4.500 millones", según indicó el texto oficial.



El pago será imputado como adelanto de fondos de las solicitudes presentadas por los Agentes del Seguro de Salud, pendientes de cancelación y aquellas que se presenten en el futuro.



Sin perjuicio de lo dispuesto, no se realizará el pago a cuenta, como así tampoco futuros pagos a cuenta, a los Agentes del Seguro de Salud que no hubieren dado cumplimiento a lo dispuesto por la Resolución Nº 744/04, con los Estados de Origen y Aplicación de Fondos vencidos hasta agosto de 2021, hasta tanto regularicen dicha situación, aclaró el Gobierno.



Y justificó esta nueva transferencia de fondos a las obras sociales al señalar que "debido a las restricciones y medidas especiales según las distintas jurisdicciones del país que se han ido adoptando desde el comienzo de la pandemia de Covid-19, a la fecha persiste la imposibilidad de dar cumplimiento a los procedimientos administrativos regulados para el tratamiento de las solicitudes de recupero de fondos presentadas por los Agentes del Seguro de Salud, en virtud de la ausencia de recursos humanos suficientes para llevar adelante la tarea asignada y la imposibilidad de realizar el análisis y evaluación de expedientes físicos".



"Sin perjuicio de ello, no caben dudas de que la profunda crisis económica y financiera por la que atraviesa el sector, torna necesario mantener la continuidad del sostenimiento y fortalecimiento del Sistema Nacional del Seguro de Salud", añadió.



Por este motivo, sostuvo que resulta oportuno "continuar adoptando medidas con el objeto de garantizar, por vía de la distribución de recursos provenientes del Fondo Solidario de Redistribución, una adecuada cobertura médico-asistencial de los beneficiarios del Sistema Nacional del Seguro de Salud".



Además, la Superintendencia de Servicios de Salud aseguró que "continúa trabajando en la reformulación y reingeniería integral del SUR, con el fin de acortar los plazos de la transitoriedad de las medidas tomadas".