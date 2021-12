Cafiero: "La política exterior argentina se define por su realismo"

"Si ideologizamos la política exterior, lo único que vamos a anunciar son fracasos", advirtió el funcionario en una entrevista publicada hoy por el diario Perfil.



En este sentido, Cafiero explicó que la Argentina mantiene relaciones "realistas" con los países porque actúa "sobre el mundo real, sobre los dirigentes que están".



"Nosotros trabajamos con los presidentes que eligen los países. Si hay afinidad y una mirada común sobre la lucha contra la desigualdad, nos sentiremos más acompañados. La política exterior argentina se define por su realismo", aseveró.



En esta línea y ante la pregunta por el triunfo de Gabriel Boric en las elecciones presidenciales de Chile, Cafiero dijo que el Gobierno argentino fue "elogioso del proceso político" del país vecino, pero aclaró que el principio que siempre "guía a la política exterior de la Argentina" es la "no injerencia".



Asimismo, el canciller sostuvo que la "política de Estado en términos de integración" que lleva adelante la Argentina "es el Mercosur", el cual logró "recrear relaciones de armonía entre cuatro países, en un bloque que promueve la democracia y la paz. Les baja la tensión a los conflictos".



En referencia a las disputas entre China y Estados Unidos, afirmó que "la Argentina siempre tuvo una posición equidistante cuando tratan de imponerle agendas que no representan sus intereses nacionales".



Detalló que con China ya se cumplirán "50 años de relaciones" y aseguró que quiere "proyectar 50 años más", en un vínculo que se basa no solamente en la "exportaciones e importaciones, sino también de la incidencia en la infraestructura para el desarrollo".



En tanto con Estados Unidos dijo que Argentina mantiene diversos proyectos en el marco de una relación que definió como "muy madura y honesta".



Para Cafiero, el caso de las vacunas contra el coronavirus fue "el mejor ejemplo" de la política exterior argentina: "Hoy tenemos vacunas de origen ruso, chino, británico sueco, argentino, norteamericanas. Esas son las relaciones realistas. Nosotros necesitábamos vacunas y fuimos a buscarlas donde estaban", expresó.



Además, añadió que mientras "se habló de la geopolítica", el país avanzaba para estar "en los eslabones productivos de dos vacunas: de la Sputnik y de AstraZeneca".



El ministro de Relaciones Exteriores y Culto manifestó además su optimismo de llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero descartó que "la resolución" sea un "nuevo cepo al desarrollo nacional".



"Una mala negociación, una mala definición sobre este problema de deuda externa puede ser muy nocivo para el futuro. En ese sentido es que nosotros acompañamos y ayudamos en todo lo relacionado a las cuestiones de geopolítica o de política internacional", explicó.