Actualizaron piso salarial para Ganancias: a partir de qué monto hay que pagar

El Gobierno confirmó que a partir de enero 2022 quedarán alcanzados por el impuesto a las Ganancias todos aquellos trabajadores que perciban un salario bruto superior a los $225.937. No se descontará Ganancias por el medio aguinaldo a aquellos trabajadores cuya remuneración promedio mensual del primer semestre no supere ese nuevo piso.



Cabe recordar que a partir de la Ley 27.617, impulsada por el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa, el monto mínimo se había fijado en $150.000 para el mes de junio.



En septiembre el Poder Ejecutivo elevó el piso salarial por decreto hasta los $175.000, lo cual funcionó como una anticipación parcial de la actualización correspondiente al año entero. Es por eso que el ajuste de enero se calculó tomando como base los $150.000.



El aumento anual es del 50,6% surge del crecimiento del índice Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) entre octubre de 2020 y octubre de este año (último dato disponible). Este referencial es construido por el Ministerio de Trabajo y refleja la variación de los salarios de los trabajadores formales registrados.



La atribución del Gobierno para ajustar el piso de manera semestral estaba establecida en el proyecto de Presupuesto 2022 que el oficialismo no pudo aprobar la semana pasada.



Frente a ese impedimento, Massa aprovechó este martes la discusión sobre Bienes Personales (finalmente se aprobó suba de alícuotas) para pedir un agregado sobre Ganancias y que "los trabajadores no pierdan el beneficio que este Congreso les dio a lo largo del año a más de 1.300.000 trabajadores".