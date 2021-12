Coronavirus: suspenden en Córdoba las fiestas masivas de Navidad y Año Nuevo

Córdoba atraviesa un escenario complicado por la pandemia de coronavirus, con brotes de la nueva variante Ómicron y un incremento exponencial de casos, donde este jueves fue la segunda provincia con más contagios (4.055), sólo superada por Buenos Aires con 4.109. El miércoles había registrado registró 2.875 y el lunes, 696.



Por este motivo, la municipalidad de Córdoba informó que el intendente Martín Llaryora decidió suspender todas las fiestas masivas que se organizaban en la ciudad para Navidad y Año Nuevo.



La medida busca evitar la aglomeración de muchas personas en un mismo lugar, en momentos en que los casos crecieron de manera exponencial en la provincia.



"Esta resolución no alcanza a los comercios, bares y restaurantes, que seguirán funcionando con normalidad hasta las 3 de la madrugada", informaron en un comunicado.



“Hemos tomado la decisión de suspender todos aquellos eventos masivos extraordinarios, que estaban previstos para el 24 y 31, en virtud de la evolución que ha tenido el Covid y esta nueva cepa Ómicron, que está afectando a todos los cordobeses", explicó a Cadena 3 el secretario de Salud municipal, Ariel Aleksandroff.



“Son eventos extraordinarios donde, en un club o campo, se autorizan fiestas de ocho, nueve o diez mil personas, que son multiplicadores de casos”, detalló Aleksandroff.



La Municipalidad recordó "la importancia y el deber de exigir el pase sanitario en eventos masivos ordinarios, a la vez que promueve el uso del barbijo y el respeto del distanciamiento social".



"Cuando las condiciones sanitarias lo permitan, la ciudad podrá retomar actividades masivas", concluyó el comunicado, que también lo publicaron como un hilo de Twitter. Teletrabajo para la administración pública El miércoles, la provincia había anunciado que se priorizará el teletrabajo en la administración pública, que comenzó a regir a partir de este jueves y "hasta nuevo aviso".



Las medidas restrictivas y las acciones se focalizarán según la realidad epidemiológica de cada municipio y comuna, tal cual acordó el Consejo Federa de Salud (Cofesa).



Y argumentaron: "La medida busca reducir al mínimo indispensable la presencia física de personas en cada uno de los ministerios y reparticiones, garantizando el estricto cumplimiento de los protocolos sanitarios".



La secretaria de Prevención y Promoción de la Salud, Gabriela Barbás, dijo esta mañana a los medios locales que "el crecimiento exponencial de casos positivos está asociado a eventos sociales masivos", particularmente a fiestas de egresados que se realizaron en las últimas semanas.



Si bien la funcionaria no mencionó las cifras de positivos correspondiente a la variante Ómicron, si sostuvo que esa cepa está teniendo "un crecimiento que no habíamos visto con otras variantes", como Manaos y Delta, debido a su "gran poder de transmisibilidad que es el 70% mayor" al resto.



El caso índice de la variante Ómicron fue diagnosticado el 12 de diciembre y corresponde a un cordobés y su grupo familiar proveniente de Emiratos Árabes Unidos que, el 2 de diciembre arribó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza con test negativo y dos dosis de vacunas, y luego se trasladó a las localidades de Colonia Caroya y Jesús María para visitar a parientes. Nuevos casos de Ómicron en el país

Cuatro nuevos casos de la variante Ómicron del coronavirus fueron detectados en la ciudad de Rafaela, de la provincia de Santa Fe, informó hoy el Ministerio de Salud provincial.



Los cuatro se registraron en la ciudad de Rafaela y "todos tienen antecedente de viaje (Córdoba o Mar del Plata) o contacto estrecho con un viajero", indicó el Ministerio.



Además, agregó que las personas contagiadas "cuentan con dos dosis de la vacuna para el coronavirus y están cursando casos leves o asintomáticos en sus domicilios".



Clarín.