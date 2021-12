Presentaron proyecto para que se considere medicamento el protector solar

La legisladora porteña Ofelia Fernández, del Frente de Todos, presentó un proyecto de ley para que los protectores solares sean considerados como un medicamento y no como un producto cosmético, y también de acceso gratuito para personas con patologías que requieran protección solar.



"Presentamos un proyecto para que el protector solar no sea considerado estético, sino un medicamento para la prevención de enfermedades", anunció Fernández en su cuenta de Twitter.



La iniciativa, además, propone la creación de un programa con el objetivo de "reducir la incidencia y mortalidad del cáncer de piel así como las quemaduras solares (especialmente entre los/as más jóvenes); fomentar conocimientos, actitudes y hábitos saludables de la fotoprotección; y concientizar a toda la sociedad respecto de los riesgos de la exposición solar excesiva".



El primer artículo del proyecto de ley presentado en la Legislatura, "tiene por objeto desarrollar acciones de difusión, concientización y prevención del cáncer de piel desde una perspectiva integral de la salud, entendiendo a la misma como un derecho humano fundamental", según detalla la propuesta.



La legisladora precisó que el proyecto apunta a que "haya acceso gratuito para quien lo necesite" y en ese sentido agregó: "las obras sociales ya podrían descontar o cubrir no?", acompañado con el emoji de un ratón.



Además, publicó un video junto a Dadatina, una instagramer que brinda consejos y reseñas de productos de marcas accesibles para cuidar la piel. En el video, Dadatina enfatiza que "el protector solar debería ser considerado un medicamento destinado a la prevención de enfermedades y no un cosmético más de la góndola, aún siendo así es un producto que está cada vez más y más caro, con precios muy por encima de la inflación y ni hablar del aumento de los salarios".



El proyecto presentado por Fernández indica que el Gobierno de la Ciudad debe distribuir de forma gratuita, efectiva e irrestricta protector solar de amplio espectro con un FPS 30 o mayor, mediante la instalación de postas Sol BA durante los 365 días del año que deben situarse en, por lo menos, un punto rotativo en cada comuna.



También dispone que se implemente el mantenimiento de dispensers de protección solar de amplio espectro con un FPS 30 o mayor en la totalidad de los centros de salud, en parques y plazas durante todo el año y, además, garantizar el protector solar de amplio espectro con un FPS 30 o mayor para quienes desarrollan y/o concurran a actividades dependientes del Gobierno de la Ciudad.



Entre los fundamentos, la legisladora argumenta que "en los últimos años se ha registrado un incremento desmedido del precio de los protectores solares, a pesar de la trascendencia sanitaria, de modo tal que muchas personas no puedan hacer frente a la compra regular de los mismos. También se ha demostrado que, a pesar de estar incluidos en el Programa de Precios Cuidados, muchas veces no se encuentran disponibles para la compra"



Y remarca que "el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no puede hacer caso omiso de las consecuencias negativas de la situación descripta y, más allá de las medidas de control de precios que puedan adoptarse en el orden nacional, debe promover las condiciones que favorezcan el acceso de la población a este bien indispensable para el cuidado de la salud".