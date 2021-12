Dujovne justificó el préstamo del FMI a Macri y criticó al gobierno

Nicolás Dujovne, el ex ministro de Economía de Mauricio Macri que selló el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), salió a justificar el préstamo que recibió la Argentina en 2018 y dijo que el Gobierno de Alberto Fernández no tiene credibilidad y que la economía está al borde de una crisis cambiaria."El FMI publicó su evaluación sobre el programa Stand By firmado con la Argentina en 2018. Dejo aquí algunos apuntes sobre el documento del Fondo y sobre la respuesta que formularon el Gobierno y el Ministro Guzmán", introdujo Dujovne en un hilo de Twitter.Para el ex ministro, durante el otorgamiento del préstamo, el más importante de la historia del Fondo, "se dio en una situación de excepcionalidad debido a la sequía, la suba de tasas en Estados Unidos y al elevado déficit heredado. Tuvo el apoyo de todos los países miembros del FMI. Fue un apoyo político mundial a un proceso de cambio que había comenzado en el país".Dujovne dijo que "el Gobierno kirchnerista concluye erróneamente que los problemas de la economía argentina pueden resolverse defaulteando deudas e imponiendo cepos y controles."El Gobierno reestructuró la deuda, pero seguimos sin que nadie nos preste. Más aún, el mercado cree que es altamente probable que Argentina vuelva a defaultear, lo que se refleja en un riesgo país de 1700 puntos", evaluó.Para Dujovne, "el cepo no sirvió para recomponer reservas. En los últimos dos años hubo casi USD30.000 millones de superávit comercial, pero el BCRA no paró de perder dólares y hoy, con solo USD3.000 millones de reservas netas, está al borde de una crisis cambiaria".