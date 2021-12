Nafta: garantizan abastecimiento en las Fiestas pero hablan de precios atrasados

Las petroleras aseguraron el abastecimiento de combustibles (nafta y gasoil) para las Fiestas de fin de año. No obstante, en el sector privado aseguran que hay un atraso considerable de los precios, congelados desde mayo.Los dueños de estaciones de servicio, a través de sus cámaras sectoriales, habían alertado hace unos días sobre un posible faltante.En las empresas bajaron el tono y señalan que hay problemas puntuales con las estaciones blancas, que no tienen contratos de provisión con las refinadoras, pero que las bocas de expendio "de bandera" no tendrán inconvenientes.Fuentes de YPF dijeron que la petrolera estatal está abasteciendo una demanda que está un 6% por encima de los niveles de diciembre de 2019."Sin embargo, no se registran problemas de abastecimiento en toda la red de estaciones bajo bandera YPF; como es habitual para esta altura del año, se establece un operativo logístico especial que permite evitar quiebres de stock", indicaron.En el sector privado ratifican que habrá nafta y gasoil pero buscan presionar para que se liberen los precios.Según indicaron en una empresa, en enero el atraso acumulado será del 12%, "generado por los aumentos que hubo en todas las variables que influyen en el surtidor".A partir de mayo, el dólar oficial trepó un 6,6% respecto al peso, el petróleo local un 8%, el biodiesel (se mezcla con gasoil) un 38%, el bioetanol (se corta en la nafta) un 16%; y los impuestos a los combustibles, un 6,7%, relevaron en una compañía.Por debajo, se oculta una gran pelea sectorial. Las refinadoras (YPF y Axion están integradas, mientras que Raízen, que opera la marca Shell, y Trafigura, dueña de Puma Energy, van al mercado), ante la imposibilidad política de subir sus precios de venta al público, compran el crudo a las productoras a un promedio de u$s 55 por barril, lejano a los costos internacionales (el petróleo ronda los u$s 75 en el mundo), publicóAsí, algunas firmas independientes como Vista Oil & Gas, Pluspetrol y Tecpetrol -entre otras- se lamentan porque tienen que abastecer primero el mercado interno, antes de lograr entregar exportaciones más rentables.Aún con este escenario, la producción local de petróleo llegó en noviembre a los 557.000 barriles diarios, el mejor número desde octubre de 2012.