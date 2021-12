El auto eléctrico argentino ya se vende en concesionarias del país: su precio

Precio

Gasto

Stock y entregas

Demoras en simi

Características

Tito, el auto eléctrico fabricado en San Luis, ya llegó a 30 concesionarias de todo el país. El vehículo está disponible para la venta y las primeras unidades para circular se entregarán en 120 días. Gasta 10 veces menos que un naftero y se enchufa a la red de energía domiciliaria.Fue un boom en las dos preventas que se lanzaron este año, cuando se comercializaron 200 unidades, y ahora puede verse y probarse en 30 salones de venta multimarca, donde también se puede comprar."Elegimos concesionarias con historia en las principales ciudades del país, para transmitir confianza a los compradores y asegurar servicios de posventa. La demanda es tan grande ahora que estamos buscando salones en ciudades más chicas para hacer que Tito sea más accesible", dijo a El Cronista Juan Manuel Baretto, presidente de Coradir, fabricante del vehículo.Hoy Tito puede comprarse por u$s 15.000. Y un dato importante, es que se vende a valor dólar oficial. Es decir que se paga alrededor de $ 1,5 millón.En la preventa y para promocionarlo, la compañía ofreció promociones que bajaron el precio a u$s 11.000 y Baretto asegura que con el comienzo de 2022 y con las unidades ya disponibles en las concesionarias podría volver a haber descuentos.El mantenimiento de Tito es también resaltado por los vendedores. En primer lugar, la compañía decidió incorporar un cargador integrado para que evitar gastos adicionales en la compra de cargadores, algo que sucede en otros vehículos.Se carga (enchufa) directamente en el toma corriente hogareño y según el fabricante gasta lo mismo que un caloventor.La cuenta en el gasto de circulación es también muy ilustrativa. Baretto explica que por el mismo uso, es 10 veces más barato que un auto naftero.Los primeros 10 autos Tito que llegaron a las concesionarias y los otros 10 que están en camino se reparten entre CABA, Buenos Aires, Rio Negro, Chubut, La Pampa, Mendoza, San Luis, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Catamarca, Tucumán y Misiones.Según Baretto, son unidades destinadas a realizar test drives y promocionar en los salones para la venta ya directa a particulares. En rigor, el 50% de los autos fueron comprados en la provincia de Buenos Aires y CABA.Las primeras entregas están proyectadas para enero y hoy calcula unos 120 días entre la compra y la entrega del vehículo, una demora inferior a la que se está registrando en las entregas de marcas tradicionales y modelos a combustión.En las próximas semanas, señaló el presidente de la compañía, estará listo el primer patentamiento de un Tito. Será el primer paso facilitador para los patentamientos que comenzarán los particulares en el primer trimestre de 2022.Para el fabricante de Tito, también las demoras en las autorizaciones para importar partes necesarias para producir el auto son un tema a solucionar. En paralelo a encontrar mayor fluidez, Coradir está desarrollando una red de proveedores locales importante no depender de las SIMI."Acabamos de dar con un fabricante de burletes cordobés que es impecable y nos solucionó un problema que teníamos en el abastecimiento", comentó Baretto. De hecho, la integración de partes nacionales en Tito es hoy del 64%, dijo, y "tenemos como meta llegar al 80%", agregó.De esa forma, se hace más cercana la posibilidad de exportar este auto eléctrico producido en San Luis a países en principio limítrofes. Un negocio para el que ya están haciendo contactos concretos y que podría llegar en 2022.Tito se ofrece como un vehículo económico, con un propulsor eléctrico de alta eficiencia. Es silencioso (incluso sin vibración) y no genera emisiones de dióxido de carbono.Tiene una autonomía de 100 kilómetros con una carga eléctrica de ocho horas y su velocidad máxima es de 65 kilómetros por hora. Estas características lo hacen propicio para ser usado principalmente en la ciudad.Cuenta con cuatro asientos, con los traseros rebatibles para lograr más espacio de carga. Incluye una pantalla LED HD táctil, radio, bluetooth, cámara de retroceso, cierre centralizado, levanta vidrios eléctricos y mando a distancia.Las baterías son de litio.