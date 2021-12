La Bancaria, “en alerta y movilización” ante fracaso de paritaria con patronales

Sostienen que las cámaras "no presentaron una propuesta que satisfaga las necesidades salariales", informó el sindicato.



Palazzo y el secretario de Prensa, Claudio Bustelo, señalaron en un comunicado que la audiencia realizada hoy en el Ministerio de Trabajo debió pasar a un cuarto intermedio hasta las 13.30 de mañana ante "la intransigencia de los empresarios".



"Las cámaras no presentaron una propuesta que satisfaga las necesidades salariales, que deben ser acordes a la realidad del costo de la canasta alimentaria. Esa actitud es una dilación más a la que los trabajadores están acostumbrados, porque no reconocen su esfuerzo durante al año, agravado por la Covid-19", aseguraron.



Palazzo y Bustelo señalaron en representación del Secretariado Nacional que la ausencia de acuerdo determinó la declaración del estado de alerta y movilización.



Télam.