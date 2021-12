Jubilados empiezan a cobrar el bono: qué más pagará Anses antes de Navidad

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), informó que este lunes 20 de diciembre abonará jubilaciones, pensiones, Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo y los programas Alimentar para AUH, Hogar, Progresar, Alimentario PAMI y Acompañar. Este mes se efectiviza el pago del medio aguinaldo junto al aumento del 12,11% por la Ley de Movilidad para Pensiones No Contributivas (PNC), jubilaciones y pensiones.El bono de fin de año de 8 mil pesos para los jubilados que perciban la mínima será pagado por la ANSES entre el 20 y el 23 de diciembre según la terminación del DNI, se informó oficialmente.Se especificó que "el subsidio extraordinario que se otorga por el presente decreto no será susceptible de descuento alguno ni computable para ningún otro concepto".Y también que "el subsidio extraordinario aludido no alcanza a los Regímenes de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Policiales o del Servicio Penitenciario de las Provincias cuyos sistemas de previsión fueron transferidos al Estado nacional cuando fuere su único beneficio".Las jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 0, 1 y 2 cobrarán el día 20 de diciembreEl bono se pagará entre el 20 y 30 de diciembre según terminación de DNI, y será de $8.000 para las jubilaciones y pensiones de hasta $29.062.En tanto, aquellos que tengan ingresos previsionales entre un haber mínimo (29.062 pesos) y 37.062 pesos, recibirán la diferencia hasta completar este último monto.Los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo cobrarán estos días en carácter de medio aguinaldo un bono de $8.000, junto a la tercera liquidación del Complemento del Salario Familiar para los trabajadores englobados en el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).DNI terminado en 2 y 3: 20 de diciembreDNI terminado en 4 y 5: 21 de diciembreDNI terminado en 6 y 7: 22 de diciembreDNI terminado en 8 y 9: 23 de diciembreLas titulares de la Asignación Universal por Hijo y la Asignación Familiar por Hijo comenzarán a percibir la prestación con la utilización de la tarjeta de débito.DNI terminados en 8: lunes 20 de diciembreDNI terminados en 9: martes 21 de diciembreEn el marco del Plan Argentina contra el Hambre del Ministerio de Desarrollo Social, ANSES acompaña con el pago del programa Alimentar para titulares de AUH, en la misma cuenta de la prestación.DNI terminados en 8: lunes 20 de diciembreDNI terminados en 9: martes 21 de diciembreLas titulares de la Asignación por Embarazo podrán percibir la prestación con la utilización de la tarjeta de débito.DNI terminados en 8: lunes 20 de diciembreDNI terminados en 9: martes 21 de diciembreANSES y la Secretaría de Energía impulsan en conjunto el Programa Hogar, mediante el cual se otorga un subsidio para la compra de garrafas en viviendas que no están conectadas a la red de gas natural.DNI terminados en 8: lunes 20 de diciembreDNI terminados en 9: martes 21 de diciembreContinúa el pago del Programa Acompañar del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, con el objetivo de promover la autonomía de las mujeres y personas LGBTI+ que se encuentran en riesgo por violencias por motivos de género.Para todas las finalizaciones de documento.