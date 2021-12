Producción de pymes industriales creció 17,6% en noviembre

La producción de las pymes industriales registró en noviembre una mejora de 17,6% respecto a igual mes de 2020, según un relevamiento realizado por la Confederación Argentina de la Mediana Industria (CAME).



De esta forma, en el acumulado de los primeros once meses del año la industria pyme sumó un alza de 22,7% frente a igual período de 2020 y una incremento de 2,5% respecto a similar lapso de 2019, en la prepandemia.



La entidad pyme, en un comunicado, sostuvo que el resultado de noviembre responde a la "recuperación del consumo" y a las demoras en las autorizaciones para ingresar bienes importados, lo que potencia la venta de la producción local.



La mejora también se verificó en la comparación mensual -medida a precios constantes-, con una suba en noviembre de 6,6% frente a octubre pasado.



En lo que respecta al uso de la capacidad instalada, en el caso de las pymes industriales fue incluso mayor que el promedio verificado por el Indec para toda la industria, que en octubre fue de 66,4%.



"Las pymes produjeron con 74,3% de su capacidad instalada, 3 puntos por encima de octubre", precisó el informe de CAME.



De un total de 300 firmas relevadas por la entidad, el 21,5% de las empresas declaró estar trabajando al 100% y el 57,1% con más del 90%.



En tanto, el 63% de las pymes consultadas evaluó la situación actual de su empresa como buena o muy buena, mientras que para el 37% restante es entre regular y mala.



El relevamiento abarca a un total de 11 sectores productivos. De ese total, 8 operaron con alzas interanuales en noviembre, mientras que las tres restantes mostraron bajas.



Entre las primeras se ubicaron Papel, cartón, edición e impresión, que en noviembre marcaron una mejora de 72,6% anual y 53% frente al mismo mes de 2019.



En tanto el rubro Indumentaria y textil marcó una suba de 40,2% anual y de 36,1% frente a similar período de 2019.



Por el contrario, en el sector material de transporte la producción cayó 21,2% anual en noviembre y 11,6% frente al mismo mes de 2019, con muchos problemas para fabricar por la falta de materia prima.