Gremio reclama bono de fin de año de $60.000: “Fuimos esenciales en pandemia”

La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), que lidera José Voytenco, reclama un bono de fin de año de $60.000 para la totalidad del personal de la actividad, que fue considerada "esencial" durante la pandemia de COVID-19 y, por lo tanto, "merece ahora ese reconocimiento".



UATRE reclama un bono de fin de año en concepto de "gratificación extraordinaria" para contribuir a reforzar los ingresos de los peones rurales de todo el país. Cuánto cobra un peón rural En la paritaria 2021 la Uatre acordó un aumento del 48,62% con cláusula de revisión en enero del 2022. La suba 29,15% remunerativo desde agosto 2021, 13,79% no remunerativo desde octubre 2021 y 13,79% no remunerativo pasa al básico desde abril 2022.



Con ese incremento, el salario básico pasó a $51.660 desde este agosto para todas las categorías. Los peones rurales cobrarán una suma no remunerativa de $7.790 y desde abril 2022 esa suma pasará al básico, que quedará en $59.450. El jornal quedó fijado en $2.272.