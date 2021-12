El dólar blue repuntó $1, mientras que el MEP bajó su valor

Los dólares bursátiles extendieron este martes su racha negativa y las brechas ya se ubican por debajo del 100%, en un contexto de mayor demanda de dinero, y con los inversores expectantes por las negociaciones sobre la reestructuración de la deuda entre Argentina y el FMI.



Mientras que, en simultáneo, el Banco Central terminó su intervención sin pérdida neta de reservas, en medio de un mayor equilibrio de fuerzas privadas del mercado.



Bajo este panorama, el dólar Contado con Liquidación (CCL) -operado con los Bonar 2030, los más líquidos de la plaza- descendió casi $2 (-0,9%) a $203,33 y anotó su cuarta caída consecutiva. Por lo tanto, la brecha con el oficial mayorista perforó el 100%: cerró en 99,8%, el menor nivel desde octubre. Así, en apenas cuatro días, este tipo de cambio acumuló una baja de $19,34 (-8,7%), tras tocar hace una semana los $222.



Por su parte, el MEP bajó $1,16 (-0,6%) a $194,65, y cerró por debajo del blue ($196,50). Así, el spread con la cotización oficial se ubicó en el 91%.



Operadores dijeron que por cuestiones de estacionalidad, hay demanda de pesos por el pago del aguinaldo que se afronta por estos días, más la necesidad de efectivo ante las fechas festivas de Navidad y Año Nuevo.



"Los dólares financieros siguen por estos días más ofrecidos, a partir de estacionales necesidades de pesos, aunque la percepción entre los operadores es que 'una golondrina no hace verano', y así es que habrá que esperar la evolución post fin de año, en especial frente a una nueva estrategia cambiaria consensuada con el FMI", destacó el economista Gustavo Ber.



Para el mercado, el desplome del CCL en las últimas jornadas probablemente tenga que ver el efecto estacional por el impuesto de Bienes Personales y también por la venta de empresas que deben afrontar el pago de aguinaldo.



Por otro lado, el ministro de Economía, Martín Guzmán, dijo que "no ha habido caída de reservas internacionales" y sostuvo que "para el 2022 y en adelante la acumulación de reservas también es un objetivo" del Gobierno nacional.



Al explicar los alcances del Presupuesto 2022 en la Cámara de Diputados, Guzmán sostuvo que "el problema principal que se ha enfrentado la Argentina en 2021 ha sido la dinámica inflacionaria y es un objetivo de la economía atacar". Dólar blue El dólar blue repuntó $1 este martes a $196,50 tras tocar en la víspera su menor valor en siete semanas, según un relevamiento de Ámbito en el Mercado Negro de Divisas.



En consecuencia, la brecha con el tipo de cambio mayorista, que regula el Banco Central (BCRA), se amplió al 93%, desde mínimos de octubre pasado.



Recordemos que el dólar informal viene de descender $4 la semana pasada, condicionado por una mayor demanda de pesos, algo habitual en esta época del año, ante el pago del aguinaldo, más la necesidad de efectivo ante las fechas festivas de Navidad y Año Nuevo.



El jueves pasado, el dólar blue registró la mayor caída diaria en un mes, al ceder $2.



Así, en lo que va de diciembre, el dólar informal registra un retroceso de $5. Cabe recordar que en noviembre el dólar paralelo mostró un alza de $4 (+2%), después de trepar en octubre $11,50 (+6,2%). Dólar oficial El dólar mayorista, en tanto, ascendió ocho centavos a $101,78, tras tocar máximo intradiario en $101,84 bajo la estricta regulación del BCRA. De esta manera, en los dos primeros días de esta semana el tipo de cambio subió 23 centavos, contra 26 centavos de suba en idéntico lapso de la semana anterior.



En este contexto, el Banco Central volvió a absorber el excedente de divisas disponible y se alzó con unos u$s1 millones, con lo que suma u$s6 millones entre lunes y martes, tras haber vendido u$s155 millones la semana pasada.



El Banco Central volvió a convalidar en los últimos 5 días el mayor ritmo de ajuste del tipo de cambio mayorista desde fines de abril, luego de que a principios de diciembre su presidente, Miguel Pesce, dijera que la entidad planeaba ajustar al alza el "crawling peg", mientras el proceso inflacionario lo permitiese.



"Próximo a finalizar la primera quincena de diciembre, la autoridad monetaria exhibe un menor volumen de pérdidas de reservas por su acción de regulación cambiaria, ubicado hasta el momento en poco menos de la mitad de lo vendido en el mes precedente", destacó el analista Gustavo Ber.



Durante la rueda cambiaria, los mínimos se anotaron en $101,76, a poco de comenzadas las operaciones de la fecha, seis centavos por encima del final previo. La paridad entre la oferta y la demanda privadas justificaron la estabilidad de la cotización, que se mantuvo casi invariable hasta el final de la sesión, cuando con puntuales operaciones alcanzó los máximos de la fecha en $101,78, un valor que sirvió para fijar el cierre del día.



El dólar hoy avanzó once centavos este martes a $107,49 -sin los impuestos-, de acuerdo al promedio de los principales bancos del sistema financiero. A su vez, el valor minorista del dólar en el Banco Nación se mantuvo a $106,75.



El dólar ahorro o dólar solidario -que incluye un 30% del impuesto PAÍS, y un 35% a cuenta del Impuesto a las Ganancias- subió 18 centavos a $177,36.