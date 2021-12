Compras de Navidad: cómo usar la tarjeta de crédito sin arruinar el bolsillo

Economía Cuáles son los bonos o plus de diciembre y fin de año que se cobrarán por ANSeS

Planes

Alternativas de pago con la tarjeta de crédito

Los errores al comprar con tarjeta de crédito

Las consecuencias de convertirse en deudor

Buen uso de la tarjeta de crédito en las compras navideñas

Se acercan las fiestas de Navidad y de Fin de Año y con éstas, los gastos para las compras de las cenas, los regalos y la ropa. Para poder cubrirlos, muchas personas aumentan el uso de la tarjeta de crédito, alterando el pago habitual de sus deudas.La ventaja de usar la tarjeta de crédito, frente a otras alternativas de financiación, es que permiten tener un préstamo siempre disponible en el bolsillo. Esto se suma a laEn esa línea comentó que para las Fiestas, los planes más utilizados, ya que tienen una tasa de interés y Costo Financiero Total (CFT) que recortan casi eny futura en nuestro país."Esas tasas subsidiadas alientan el consumo a expensas de un ahorro que en nuestra moneda es el peor negocio para los argentinos. La contracara es que tenemos una población económicamente activa en permanente deuda incremental", indicó Di Pace aPara beneficiarse de estos plásticos y utilizarlos mejor en esta temporada hayse abona la suma de todas las cuotas de ese mes con los intereses incluidos si los hubiera, más gastos administrativos del banco. Pagar la totalidad significa que se está cumpliendo al 100 % lo que se pactó entre la tarjeta y el cliente.en el caso de tener más dinero que el mínimo a pagar, pero no se cuenta con el dinero necesario para el pago total, existe la posibilidad de hacer pagos parciales. La diferencia entre el pago total menos el pago parcial será el nuevo saldo pendiente.Una vez que sea cancelado, en el próximo resumen llegarán los intereses, que se calcularán en función a ese importe y a cuánto tiempo se demoró en cancelar ese saldo pendiente.el banco da la opción de realizar un pago mínimo, si no se llega a juntar todo el dinero necesario para hacer el pago total. Esta opción implica pagar intereses adicionales a los originales, que se calcularán en función al tiempo y al monto adeudado. Es importante saber que, si no se paga por lo menos el mínimo, la tarjeta quedará bloqueada.El principal error y el más recurrente es el sobreendeudamiento con la tarjeta de crédito, que ocurre cuando las deudas exceden los ingresos de una persona. Para llegar a esta situación se suelen cometer alguna de las siguientes acciones:No pagar ni siquiera el mínimo de la tarjeta, más allá del impacto económico inmediato de esa bola de nieve de deuda, generará otros daños colaterales. Estos antecedentes de no cumplir con las obligaciones quedarán registrados e impactarán en el score crediticio (suele ir de un rango de 0 a 1.000).Si el registro de calificaciones que evalúa la conducta como deudor viene mal, más adelante se: identificar los ingresos netos y gastos fijos. Si se va a poder contar con un remanente, como podría ser el aguinaldo, se lo puede utilizar para realizar las compras navideñas.: buscar la mejor oferta para el producto o servicio que se desea. Utilizar las promociones y descuentos, puntos u otros beneficios que te puede dar la tarjeta de crédito.: cuando no se dispone de efectivo suficiente se puede solicitar un préstamo, ya que tiene menos intereses que una tarjeta de crédito.Antes de solicitarlo, analizar las cuotas mensuales que se deberán pagar y si podrán ser cubiertas dentro del presupuesto personal para que no se tengan futuras complicaciones financieras. Siempre preguntar por la tasa de interés del crédito más los costos asociados.