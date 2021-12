Cuáles son los bonos o plus de diciembre y fin de año que se cobrarán por ANSeS

CALENDARIO DE PAGO ANSES PARA EL 10 DE DICIEMBRE

Presionado por la inflación que estiman cerrará el año por encima del 50%, llega el último mes del año y con él la necesidad del Gobierno de poner sobre la mesa parte de su artilleríaEl jueves finalmente el Gobierno confirmó un bono para jubilados, del que ya se venía hablando en las últimas semanas.para los ingresos más bajos, se suma al aguinaldo que también se recibe en esta época, pero no es la única ayuda.El pago del bono de fin de año parade diciembre.Además, de los jubilados y pensionados con haberes bajos, hay más dinero dispuesto como ayuda social que se percibirá en forma de bono o de plus. Por ejemplo, este viernesPara estudiantes de dichas becas también se activa este viernes el calendario de cobro deque impulsa el Ministerio de Educación.La prestación que se extendió por 12 meses, alcanza también a las titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Universal por Embarazo (AUE) que sean parte del beneficio, y cobrarán del 10 en adelante según la terminación del DNI., que se cobra desde octubre pasado, y que beneficia a algo más de "3 millones de niños y niñas", y que entre otros beneficiariosSe trata del tercer pago del Complemento mensual para el Salario Familiar correspondiente a trabajadores registrados, monotributistas y titulares de la Prestación por Desempleo con hijas o hijos a cargo y con ingresos familiaresTras el cuarto aumento anual de la Ley de Movilidad, desde diciembre, el pago del complemento se amplió a los trabajadores registrados con hijas e hijos a cargo, aDe esta manera, durante el último mes del año, cada trabajador con ingresos familiares de hasta $87.955 o monotributista de las categorías A, B o C recibirá, entre la asignación familiar y elA su vez, cuando los ingresos familiaresrecibirán -entre la asignación familiar y el Complemento Mensual-En paralelo, el Ministerio de Desarrollo Social continúa con la recarga de saldo de la Tarjeta Alimentar, al tiempo que el Ministerio de Mujeres, Diversidad y Genero pone en marcha la liquidación del Programa Acompañar.antes de la pandemia del coronavirus venía en forma de bolsón de alimentos, ahora para evitar el contacto y cumplir con los cuidados sanitarios, el organismo lo reemplazó por un monto de dinero equivalente.El Programa Alimentario PAMI entregaba antes de la pandemia de coronavirus un bolsón de alimentos. Para evitar el contacto y cumplir con los cuidados sanitarios, el organismo reemplazó el bolsón por un monto de dinero equivalente.Se trata de una asistencia dirigida a personas afiliadas al organismo que sean mayores de 85 años y cuenten con un haber jubilatorio mínimo. Los montos que percibirán los afiliados que cumplan con los requisitos, según el tipo de bolsón y su ubicación geográfica.Para mayor información, se puede ingresar al sitio web de PAMI: https://www.pami.org.ar/programa-alimentario Además el organismo conducido por Fernanda Raverta mantienen habilitada la red de descuentos ANSeS para la compra de productos con descuentos de la caja navideña.Las sucursales bancarias habilitadas atenderán por ventanilla a jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas con documentos terminados en 2 cuyos haberes NO SUPEREN la suma de $ 32.664.Con la utilización de la tarjeta de débito, hoy perciben la Asignación Universal por Hijo y la Asignación Familiar por Hijo titulares con documentos concluidos en 2.Con la utilización de la tarjeta de débito, este viernes cobran la Asignación por Embarazo las titulares con documentos finalizados en 0.En el marco del Plan Argentina contra el Hambre del Ministerio de Desarrollo Social, ANSES acompaña con el pago del programa Alimentar. El viernes cobran titulares de AUH con documentos terminados en 2 en la misma cuenta de la prestación.ANSES y la Secretaría de Energía impulsan en conjunto el Programa Hogar, mediante el cual se otorga un subsidio para la compra de garrafas en viviendas que no están conectadas a la red de gas natural. Cobran este beneficio el 10, las personas con documentos concluidos en 2.Con Progresar, ANSeS y el Ministerio de Educación garantizan el derecho de terminar los estudios a jóvenes del país. Mañana cobran titulares con documentos finalizados en 0 y 1.En el marco del Programa Alimentario PAMI, ANSeS abona el pago extraordinario equivalente al monto del bolsón de alimentos para jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas con documentos terminados en 2 cuyos haberes NO SUPEREN la suma de 32.664.Hoy se realiza el pago del Programa Acompañar del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, con el objetivo de promover la autonomía de las mujeres y personas LGBTI+ que se encuentran en riesgo por violencias por motivos de género. Fuente: (Clarín)