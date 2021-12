El gobierno anunciaría una flexibilización en cupos de exportación para la carne

El ministerio de Agricultura y Ganadería confirmó que este jueves se reunirá con los técnicos de la Mesa de Enlace y posteriormente se realizarán anuncios sobre política de carnes y cereales.



El encuentro que será presidido por el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, tendrá lugar a partir de las 18:00 horas, y tras la reunión se realizará una conferencia de prensa para formalizar los anuncios.



"Los números demuestran que hay carne disponible para la mesa de los argentinos y mientras eso suceda se podrán liberar exportaciones", dejaron trascender extraoficialmente en el ministerio, admitiendo que se seguirán administrando las exportaciones, dejando abierta la posibilidad de liberar cupos de acuerdo a las existencias del mercado.



Voceros de las entidades del campo dejaron trascender que a partir de enero 2022, continuará el cupo a las exportaciones de carne vacuna, pero bajo un esquema de mayor flexibilidad.



En el ministerio se señaló que "hay acuerdo técnico sobre los números del mercado, pero todavía no lo hay sobres las cuestiones políticas", sin revelar el contenido de los anuncios que mañana hará el ministro.



Domínguez, recibió esta semana a técnicos de la Mesa de Enlace, donde les habría adelantado que seguirán las cuotas exportadoras, pero solamente en aquellos cortes que puedan tener incidencia en el mercado interno.



El Gobierno pedirá un mayor esfuerzo a frigoríficos exportadores y entidades del consumo doméstico para sumar cortes a precios populares.



Si bien el gobierno no accederá al reclamo de una liberación total de las exportaciones, los productores tendrán la promesa de que no se aumentarán las retenciones.



Según trascendió el gobierno podrían liberar cortes que no impacten en el mercado interno, como garrón y brazuelo, demandados por China y anunciaría estímulos fiscales que permitan sumar cabezas de ganado y elevar la producción de carne.



En el encuentro realizado esta semana se habría acordado que seguirá vigente el listado de siete cortes parrilleros de vaca y el gobierno le pidió a los productores que garanticen el abastecimiento del mercado interno para las fiestas.



En la reunión también se acordó que no tendrán cupo las exportaciones de trigo y maíz, y que no subirán las retenciones que se aplican por ventas al exterior.