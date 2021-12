Falta de combustible preocupa a estaciones de servicio en Gualeguaychú

En Gualeguaychú, los responsables de las estaciones de servicio, reconocieron una situación compleja que se viene dando desde el mes de octubre. “Esto nos está complicando y pensando en la temporada de verano es un verdadero problema” reconocieron.



"Este cuadro se viene agravando en los últimos meses por las denuncias de estaciones de bandera blanca (muy presentes en rutas o pueblos de menor densidad urbana) que dejan de recibir combustible o se enfrentan a escenarios donde se aplican cupos de venta. Es que en escenarios donde las petroleras no logran la rentabilidad que pretenden vendiendo sus productos, prefieren guardar el combustible para abastecer a las estaciones propias, lo que deja afuera a los jugadores más chicos”, señalaron los expendedores a Radio Máxima.



El vicepresidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles de Entre Ríos, Mario Amado, explicó que esto se debe a que "atentos al congelamiento del precio de los combustibles, las petroleras han establecido cupos".



Esto quiere decir que no vuelcan al mercado más litros que los que ya tenían comprometidos por acuerdo con las estaciones de servicio, las que en muchos casos no llegan a cubrir con la demanda.



"Esto lleva a que las estaciones de servicio deban vender combustible por un monto determinado de dinero o de litros, y que los viajantes deban parar en más de una estación en busca de combustible", manifestó.