Vicentin pidió nueva prórroga para acordar con acreedores, hasta junio de 2022

Lorenzini le había rechazado la propuesta de pago por “abusiva” y le pidió que formule una nueva “de un modo razonable”.



Fuentes judiciales informaron a Télam que el abogado de la cerealera, Guido Ferullo, presentó un escrito en el juzgado en el que solicita una prórroga del período de exclusividad –para acordar una propuesta de pago con los acreedores- hasta el 30 de junio del año próximo.



El escrito de Vicentin funda la nueva solicitud en la resolución del juez, que en noviembre pasado rechazó la propuesta realizada por la empresa –consistente en una quita del 70% de la deuda por U$S 1.500 millones y un plazo de pago de 15 años- por considerarla “abusiva”.



“Atento a la resolución dictada en autos en fecha 23/11/2021, por la cual vuestra señoría requirió a la sociedad concursada la reformulación de la propuesta del acuerdo preventivo presentada, así como también, que se complete el plan de reorganización empresaria, resulta imprescindible contar con el período de tiempo requerido para cumplir con dichas solicitudes”, señala el texto presentado por el abogado Ferullo en representación de Vicentin, al que accedió Télam.



En esa línea, la empresa argumentó que también requiere más tiempo “para publicar la nueva propuesta en el expediente y conformar las aceptaciones que requiere la ley”.



A pedido de la compañía, Lorenzini ya había extendido el período de exclusividad del concurso del 3 de septiembre pasado al 16 de diciembre próximo, atento a las negociaciones que Vicentin mantenía con tres posibles inversores: Molinos Agro, la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) y Viterra (del grupo Glencore).



Sin embargo, tres meses después esas negociaciones aún no arribaron a un acuerdo, según le manifestaron los CEO de las tres empresas al propio juez en una reunión que mantuvieron el miércoles pasado en su despacho de la ciudad de Reconquista.



Voceros con acceso al expediente explicaron que los ejecutivos Mario Rubino (ACA), Amancio Oneto (Molinos) y Bladimir Barisic (Vinterra), le dijeron al juez que tienen la voluntad de ingresar a Vicentin pero por ahora tienen un preacuerdo “no vinculante”.



Según trascendió, la propuesta de los tres inversores consiste en un aporte de capital para la salida del concurso pero en cuotas, como los pagos propuestos a los acreedores.



En ese plazo, las empresas continuarían operando a fazón en las plantas procesadoras de Vicentin ubicadas en el polo agroexportador del Gran Rosario, lo que les permitiría hacer frente a la deuda con el resultado económico de la operación de los muelles de la concursada.



La semana pasada apareció un nuevo actor en las negociaciones, cuando un grupo de más de 70 acreedores granarios de Vicentin hizo pública la constitución de un fideicomiso con el fin de impulsar el proceso de crown down (salvataje) de la compañía, en caso de que no arribe a un acuerdo concursal y antes de que se dicte la quiebra.



El procedimiento está regulado en la Ley de Concurso y Quiebras y permite evitar la caída de las empresas mediante un salvajate.



El Fideicomiso Acreedores Granarios de Vicentin explicó en un comunicado que designó al UBS Investment Bank como asesor financiero.



“Comprendiendo las limitaciones e intereses de cada una de las partes, desarrollamos un modelo de negocio virtuoso, que permite pagar a los acreedores granarios la totalidad de sus acreencias, medidas en la moneda de la cadena, y con ello construir el motor para la continuidad de la empresa, para el mantenimiento de los puestos de trabajo y, para la obtención los recursos necesarios en una reestructuración del pasivo”, señaló en el comunicado.



Ahora, el juez Lorenzini deberá resolver si vuelve a extender el plazo del período de exclusividad solicitado por Vicentin para llegar a un acuerdo con sus acreedores, y da paso al período de salvataje a partir del 16 de diciembre.