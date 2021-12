Incendio en frigorífico: confirman que “el plan de reconstrucción ya empezó”

El plan para salir adelante

Respuesta del Gobierno

El compromiso de los empleados

“La faena está ya para ponerla en marcha”. Lo dijo Franco Santángelo, Presidente del Frigorífico Avícola Soychú, en Cadenas de Valor, por Radio Nacional Concepción del Uruguay. En empresario contó la situación de la empresa luego del incendio que sufriera en el edificio de faenado en su planta de Gualeguay.“Lo primero que hicimos fue buscar dónde hacer la faena de los pollos, ya que esta cadena no para, es continua y realmente tuvimos una acción muy rápida de parte de todos nuestros empleados y gerentes y muy buena recepción de los colegas, que nos están dando una mano. En general todos hicieron lo que pudieron y estamos reordenando, en ese sentido salimos adelante, pudimos faenar todo lo que estaba previsto y la producción de los feriados un poco más, por como venía la semana”.“La parte de tratamiento de efluentes quedó íntegra, al igual que los depósitos, con algunos sectores que no son los de faena, estamos trasladando el trozado a ese sector porque es una de las falencias de muchas plantas no tener trozado, o no tener mucho y esperemos ver si podemos poner en marcha, pero eso no va a ser en este año; en un mes y medio no antes, por lo que hay que remover de las partes a construir nuevas, la parte de faena está prácticamente con un cableado para poner en marcha”.“Se solidarizaron tanto el nivel provincial, municipal como a nivel Nacional, se tomaron algunas acciones muy rápidas y estamos andando. Pero esto tenemos que llegar a concretar rápido. De todas maneras, nosotros ya veníamos con algunos proyectos que vamos a redireccionar para rearmar en esta planta. Lo vimos todo muy positivo, tampoco se hace en un día porque hay papeles de por medio, hemos logrado una ampliación y un apoyo crediticio en el cual ya veníamos trabajando para hacer algunas reformas en otras plantas y bueno lo vamos a redireccionar una parte y agregar otra. El plan de reconstrucción ya empezó, pasa que hay que primero analizar qué cosas no sirven más, qué cosas se pueden arreglar”.“Ya estamos haciendo turnos más largos y reemplazando algunos con Gualeguay vamos a hacer el fin de semana tres turnos, dos el sábado y uno el domingo a la madrugada, la gente toda está con mucho sacrificio y con mucho aporte como para colaborar. Después el plan de producción, para transmitirle a toda la gente del campo que por ahí estaba con incertidumbre, nosotros vamos a seguir trabajando normalmente, lo primero es que no podemos desabastecer al mercado, sea faenando en nuestra planta o en varias y segundo, que no podemos dejar de producir para que la empresa siga en marcha. Estamos a un año de cumplir 60 años y la queremos seguir manteniendo y llevando adelante”. Fuente: (Debate Pregón)