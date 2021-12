Depósitos en dólares cayeron más de u$s400 millones en tres días

A raíz de los rumores sobre un posible “corralito”, los depósitos en dólares cayeron más de u$s 400 millones entre lunes y miércoles, según confirmaron fuentes del Banco Central (BCRA) a Ámbito.



Desde la autoridad monetaria aclararon que la salida es ínfima, teniendo en cuenta que los depósitos totales suman unos u$s16.000 millones.



Además, en la entidad remarcaron que los depósitos en moneda estadounidense forman parte de las Reservas Brutas del BCRA pero "no se pueden tocar". Es decir, esos dólares casi que no se pueden prestar, salvo a exportadores, aunque este tipo de operaciones no es tan usual.



El jueves pasado el Central determinó que a partir del 1° de diciembre la posición de contado prevista en las normas sobre Posición Global Neta de Moneda Extranjera de los bancos "no podrá superar el importe equivalente al 0% de la responsabilidad patrimonial computable (RPC) del mes anterior al que corresponda".



A partir de esa medida, durante los últimos días circuló un audio de WhatsApp sobre un supuesto "corralito encubierto" que despertó temores infundados ya que la información era falsa, publica Ámbito Financiero.



La autoridad monetaria emitió un comunicado aclarando que "las decisiones que tomó la semana pasada referidas a la posición de cambio de las entidades financieras no tiene ningún efecto sobre los depósitos en dólares en el sistema ni con los activos que los respaldan".



Desde 2003, a partir de los conocidos sucesos de diciembre de 2001, el BCRA estableció regulaciones macroprudenciales para que los depósitos estén absolutamente respaldados con préstamos a empresas que generan dólares. Lo que no se presta a esas empresas debe estar encajado en las arcas de los bancos y de la autoridad monetaria.



Incluso referentes de la oposición reconocieron que la liquidez del sistema financiero argentino es muy elevada y que los rumores recientes son absurdos.