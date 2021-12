UIA respalda una solución al problema de la deuda para tener acceso al crédito

Al hablar en la clausura de la 27° Conferencia Industrial, Daniel Funes de Rioja, dijo: "Queremos tener estabilidad macroeconómica y no queremos tener más por delante el problema de la deuda porque queremos tener acceso al crédito internacional, porque queremos seguir reequipándonos y comprar insumos".Funes de Rioja admitió que "la inflación global presiona a los precios de los alimentos y de la energía", al tiempo que señaló que "a los dilemas de la Argentina se les responde trabajando de manera tripartita y articulada".En relación con el Mercosur, Funes de Rioja se pronunció por "un Mercosur equilibrado y no un Mercosur alterado por fuerzas que podría implicar prevalencias de un país sobre otro, un Mercosur integrado y cualquier paso que demos, debemos darlo en conjunto. Tenemos que reafirmar el Mercosur porque tenemos un nivel de integración muy importante y creemos que el futuro es un futuro de bloques".Funes de Rioja exhortó a "exportar más productos y con más valor agregado. En 2011, había 12.800 empresas exportadoras y hoy tenemos 9.500. Debemos recuperar esa cantidad de empresas y debemos hacerlo con pyme".Más adelante, el presidente de la UIA reclamó una "simplificación burocrática para acelerar la creación de empresas y de empleo. Para las pyme, el tiempo burocrático no debe ser gravoso. Queremos equidad fiscal para que todo el mundo contribuya y que la carga fiscal no agobie a los sectores productivos"."Somos formales y queremos trabajo registrado. No hay principios laborales para quien está en la informalidad, no queremos la industria del juicio, queremos formar una nueva cultura laboral y forjar la nueva industria 5.0", sostuvo.Por último, Funes de Rioja enfatizó: "No queremos antinomia entre sectores productivos sino una sinergia ya que la agenda industrial no propone grietas, lo que votamos desde la UIA es un proyecto de país".Télam.