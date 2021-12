Guzmán afirmó que Argentina “no va a firmar ningún acuerdo de ajuste”

El ministro de Economía, Martín Guzmán, aseguró al exponer en la CGT sobre el plan plurianual del Gobierno y las negociaciones con el FMI que la Argentina "no va a firmar ningún acuerdo de ajuste", sino un arreglo que priorizará "la recuperación económica y el desarrollo sustentable" que derive en una "verdadera inclusión social con generación de trabajo" y una mejora "más fuerte del poder adquisitivo de los salarios".



Así lo informaron fuentes del Ministerio de Economía luego del encuentro que Guzmán y su par de Trabajo, Claudio Moroni, mantuvieron con la conducción de la CGT en el histórico salón Felipe Vallese de la central sindical, en Azopardo al 800 de esta capital.



"La verdadera inclusión social se da sobre la generación de trabajo que dignifica y genera esperanza y oportunidades. Nuestra estructura productiva debe ser capaz de generar trabajo", dijo Guzmán a los sindicalistas, que aplaudieron algunas de sus intervenciones, según voceros.



El jefe del área económica aseveró sobre las negociaciones con el FMI que el Gobierno "no va a firmar ningún acuerdo de ajuste porque significaría impedir darle continuidad a la recuperación económica".



"Trabajamos por un acuerdo que nos permita seguir en la senda de lo que nosotros queremos que es que todo se vaya ordenando", agregó.



Guzmán explicó, además, según las fuentes del Palacio de Hacienda, que "es demasiado grande esa deuda" con el FMI "para hacer frente a los vencimientos como están programados según el préstamo stand by en 2022 y 2023" y advirtió que "cualquier cosa que se destine a eso significa menos capacidad de recuperación de la economía argentina".



Por ello, "se está negociando poder tener un esquema de políticas públicas que sean nuestros y le permita a la Argentina seguir en la senda de tranquilizar la economía y que cuando estemos mejor podamos hacerle frente a la deuda" con el ente multilateral, señaló.



En ese sentido, explicó: "No es un problema que se resuelva en un solo paso porque es demasiado grande el problema. Si nosotros llegáramos a un acuerdo pronto eso significaría comenzar a pagar en 2026 al FMI".



"Lo que buscamos es un acuerdo para el desarrollo sustentable en donde tenemos una programación plurianual, en donde le decimos al FMI: 'Presento esto y es lo que voy a hacer para que la Argentina se recupere, genere trabajo y la inflación vaya bajando, que es algo fundamental para el buen funcionamiento de la economía. Y para que la economía agregue más valor. Con eso permitime refinanciar; que no te tenga que pagar ahora'", añadió el ministro en su exposición en tono coloquial ante los dirigentes de la CGT.



Para dar una dimensión de las tratativas, Guzmán explicó que "lo que está ocurriendo es una negociación de un Estado Nación con más de 190 Estados Nación. El FMI es eso: son los Estados del mundo. No todos tienen el mismo poder. Es una negociación geopolítica en donde a un país le va mejor si actúa más junto, como Estado Nación"



En una crítica directa a la oposición, añadió que "hay dentro de la Argentina quien pide otra cosa y le conviene que la Argentina tenga un programa de ajuste".



"Hay un montón de presión por eso. Algunos por razones económicas y otros por razones políticas. A nivel internacional hay quien le conviene que algo así pase porque, al fin y al cabo, lo que se termina aquí es quién paga la crisis", sentenció el funcionario, según los portavoces de Economía.



Allí fue cuando Guzmán, para beneplácito de los dirigentes cegetistas, exclamó que "primero está la recuperación económica y ahí es donde actuar como Estado Nación con todos los factores de poder de la Argentina jugando para el mismo lado ayuda más en una negociación de este tipo".



Por ello, "nunca más va a poder pasar que venga un gobierno de turno y en tres semanas sacó un acuerdo con el FMI sin discutir de cara a la sociedad ni pasa por el Congreso y nos deja semejante problema", advirtió.



"Primero buscamos acordar con el staff del FMI y después vamos a decir 'representantes del pueblo argentino y de las provincias, esto es lo que logramos, ahora ustedes voten. ¿Cuida esto a la Argentina o no cuida esto a la Argentina? Esa es la forma de hacer las cosas si realmente queremos cuidarnos como sociedad", aseveró.



Guzmán exhortó a "lograr seguir por el camino de la recuperación" y "ser capaces de darle continuidad al esquema de políticas públicas" que implementa el Gobierno.



Ello "se está dando con recuperación del empleo, los dos ejes son trabajo y producción; se gobierna para el bienestar de los trabajadores y las trabajadoras, eso es lo que hacemos, es la convicción absoluta, es una dinámica que debe continuar, por eso debe venir de la mano de una recuperación más fuerte del poder adquisitivo de los salarios, que no solamente es una cuestión justa, sino que es necesaria para que la economía ande bien", sostuvo.



Como corolario de su exposición, en un aval al sindicalismo, resaltó que "la CGT es muy importante en la construcción de una Argentina en la que los trabajadores puedan vivir mejor" y aseveró: "Gobernamos pensando en el bienestar de las trabajadoras y los trabajadores".



En tanto, fuentes gremiales dijeron que "fue un encuentro positivo en términos políticos, porque en principio es la primera vez en la historia de la CGT que un ministro de Economía la visita y habla allí. Los ejes de la exposición de Guzmán fueron el desarrollo, la negativa a producir un ajuste, la optimización de las exportaciones y beneficiar a los trabajadores".



En tanto, el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Antonio Caló, reiteró que la CGT "va a acompañar al Gobierno" de Alberto Fernández en la negociación con el FMI por el pago de la deuda.



Al término de la reunión Caló señaló que la organización quedó "conforme" con la exposición del funcionario. "Fue claro y explicó cómo va a ser", indicó a los medios, y añadió: "Estamos conformes con lo que Guzmán dijo acá y la CGT va a acompañar".



Además, aseguró que el eventual acuerdo con el FMI no implicará "ninguna reforma" laboral en el país ni "ninguna restricción a los trabajadores".



"El acuerdo con el Fondo es para que el país crezca, y para que crezca tiene que haber cada vez más trabajo", subrayó Caló.



Las fuentes gremiales a las que accedió Télam aseguraron que el encuentro procuró "optimizar la gestión de Gobierno", y enfatizaron que el consejo directivo "escuchó al ministro con suma atención", a la vez que indicaron que fue "una exposición con tres ejes importantes, muy técnica y repleta de gráficos".



"No se producirá un ajuste a partir del acuerdo con el organismo internacional de crédito y, esa situación con el FMI, se regularizará de forma total en un plazo de 4 o 5 años, ya que se irá abonando la deuda en dólares de forma paulatina", dijeron al corroborar lo que explicaron desde Economía.



Los voceros cegetistas añadieron que ese compromiso será pagado según "los acuerdos que se vayan logrando con el FMI, porque la Argentina deberá realizar un desprendimiento importante que no debe perjudicar a los trabajadores".



También ratificaron que el ministro aseguró que el Gobierno se empeña en gestionar para que "los trabajadores estén bien, para garantizar y optimizar las exportaciones y para desarrollar un plan que los beneficie".



Los voceros gremiales destacaron una referencia de Guzmán a la realidad educativa nacional que, según los sindicalistas, "sufre una reducida inversión, no se aplica la Ley de Financiamiento Educativo y los salarios son bajos", aunque también subrayaron que en su exposición no hubo propuestas al respecto.



Las fuentes aseveraron que el Gobierno nacional descarta de plano la posibilidad de producir una reforma laboral y que esos intentos opositores "no avanzarán", por lo que afirmaron que "la protección de los trabajadores no está en riesgo" y que el acuerdo con el FMI provocará "un gran debate en el Congreso".



"Pero más allá de la exposición y lo positivo que fue el encuentro en términos políticos, en materia de beneficios habrá que esperar", concluyeron los voceros.



Guzmán y Moroni, quien hoy cumplió años, deliberaron de forma previa a la exposición del titular de Hacienda para intercambiar puntos de vista sobre los lineamientos del plan plurianual que el Gobierno presentará en el Congreso y las negociaciones que los funcionarios mantienen con el Fondo Monetario.



Entre otros, asistieron los triunviros Héctor Daer y Pablo Moyano -no fue Carlos Acuña-, Andrés Rodríguez, Caló y Gerardo Martínez.



En declaraciones a Télam antes del encuentro, Rodríguez, adjunto de la CGT y titular de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), señaló que el consejo directivo no iba a fijar una posición, sino que iba a "escuchar" a Guzmán "sobre el plan económico nacional y otros aspectos macroeconómicos". (Télam)