Pesce: “Que alguien pague $200 por un dólar no guarda ninguna racionalidad”

El presidente del Banco Central, Miguel Pesce, fue el principal expositor del panel "El desafío exportador y la balanza cambiaria: financiamiento para la producción", en el marco de la vigésimo séptima Conferencia Industrial organizada por la Unión Industrial Argentina (UIA).



Ante un auditorio compuesto por alrededor de 250 empresarios, en el centro de exposiciones Parque Norte, el presidente del Banco Central dijo: "En la medida que lo permita el proceso inflacionario vamos a cambiar el paso devaluatorio que hemos tenido hasta ahora. Tenemos que poner en una balanza por un lado el tipo de cambiario competitivo y del otro lado el nivel inflacionario”.



El funcionario subrayó que "se está trabajando intensamente con el Fondo Monetario Internacional para llegar a un acuerdo" para la firma de un nuevo programa de financiamiento de la deuda de US$ 45.000 millones contraída en 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri.



En esa negociación “no estamos trabajando con la lógica (que tenía el FMI) en los 80’, que eran estrategias recesivas. Hay comprensión sobre los problemas de pobreza que tiene nuestro país y que cualquier proceso recesivo traería problemas sociales”, acotó Pesce sobre las negociaciones.



“Argentina siempre sorprende, pensábamos que iba a crecer el 7% y ahora nos da más del 9%, y algunas estimaciones dan más del 10% y eso también genera algunas conversaciones (con el Fondo) sobre los agregados fiscales”, reconoció Pesce.



El titular del BCRA recordó que “era clásico pedir en el Fondo que los países provocaran saltos cambiarios".



"Eso no está presente en la negociación, y tampoco nosotros creemos que eso haya servido, solo provocan una aceleración inflacionaria y genera mayor pobreza”, explicó.



“Que alguien esté dispuesto a formar activos pagando $ 200 por dólar es algo que no guarda ninguna racionalidad. No es el tipo de cambio que gobierna la economía argentina”, aseguró Pesce.



El funcionario adelantó que, a partir de un crecimiento de las exportaciones, y un entendimiento con el FMI se irán "liberando las restricciones del mercado cambiario, y eso ayudará que sacará presión en el mercado de financiero del dólar”.



"Tenemos que llegar al menos a los US$ 90.000 millones”, en exportaciones, desde los US$ 75.000 millones de la actualidad, para reducir las restricciones externas, dijo.



Además, llamó a transformar el ahorro de los argentinos en inversión.



“Desde el 2007 hubo una importación de US$ 170.000 millones en billetes para venderle a los argentinos y antes de esa fecha había 50.000 millones, según la Reserva Federal”, recordó Pesce, como indicador del ahorro que existe en el país.



Junto a esos fondos “tenemos un monto a 44.000 millones de dólares en Leliqs, pero hay un fuerte desafío para transformar ese ahorro en inversión productiva y ayuda a las familias”.



En lo que respecta a créditos al sector productivo, dijo que los bancos "han desembolsado 1,2 billones de pesos" para inversión.



“Los bancos cumplen con el cupo del 7,5% de los depósitos en inversión productiva, pero se quejan porque no pueden cumplir con ese cupo, y eso habría que hablarlo de manera conjunta, entre las entidades y la UIA para ver por qué no se logra”, concluyó Pesce.