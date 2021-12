Programa Mi Pieza: Más de 70.000 mujeres resultaron ganadoras

Con la presencia del ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juan Zabaleta, y de la secretaria de Integración Socio Urbana, Fernanda Miño, se realizó el segundo sorteo del programa Mi Pieza que tuvo como ganadoras a más de 70 mil mujeres de todo el país, lo que implica una inversión de 116 mil millones de pesos. La actividad se realizó en el Barrio el Ombú II de Glew, Almirante Brown, donde el Ministerio viene realizando obras de urbanización. En febrero se realizará un nuevo sorteo.En este marco, el ministro dijo: "Esto es el Estado, esto es empleo, porque es ir al corralón de materiales del barrio, porque es contratar a la albañila, a la carpintera, a la herrera, o al herrero, al albañil, al carpintero. Es una rueda que comienza a motorizarse en la Argentina para el consumo y mejorar la economía".Por su parte, Miño destacó: "Mi Pieza es un programa que nace de la necesidad de las familias de bajos recursos de no poder acceder a un crédito para mejorar la casa, nosotros como Secretaría, como Ministerio de Desarrollo Social queremos estar ahí, donde más se necesita para poder fortalecer a las familias después de tanto sufrimiento en la pandemia".El programa beneficia hasta el momento a unas 105 mil familias de todo el país que van a refaccionar, mejorar y ampliar sus hogares, gracias a una inversión del Estado Nacional de 24 mil millones de pesos provenientes del Fondo de Integración Socio Urbana, conformado por el 15% del Aporte Extraordinario de las Grandes Fortunas.En el acto también participaron el secretario de Articulación de Política Social, Gustavo Aguilera; el jefe de gabinete de Desarrollo Social, Diego Perrella; el subsecretario de Organización Comunitaria en el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Santiago Fidanza; el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, que toma licencia para asumir como legislador y su sucesor, Juan Fabbiani, entre otros y otras.A su turno, Cascallares hizo hincapié en la importancia de las obras de urbanización que se vienen realizando en Brown y señaló que "esto es el producto de un trabajo en equipo, equipo desde lo local, el municipio, la provincia y el ministerio de Desarrollo Social, en particular con la SISU, que viene a cumplir con la expectativa de resolver problemas históricos, de infraestructura social".Mi Pieza es una línea de financiamiento dependiente de la Secretaría de Integración Socio Urbana del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación destinada a mujeres residentes en barrios populares del ReNaBaP, con el fin de que puedan realizar obras en su vivienda, ya sean pequeños arreglos, refacción o ampliaciones.Las beneficiadas accederán a 100 mil o 240 mil pesos que les serán entregados en dos cuotas del 50% a través de ANSES. La primera cuota será para el inicio de la obra mientras que la segunda, la recibirán luego de validar el avance de la obra a través de una aplicación de celular.Además, Mi Pieza es compatible con cualquier prestación social, incluido el programa Potenciar Trabajo, pero quienes no completen el avance de obra quedarán inhabilitadas para nuevas líneas de asistencia económica.Para acceder al listado de las ganadoras, click en este enlace: