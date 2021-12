La hacienda en pie aumentó un 16,6 % durante noviembre

La Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER) dio a conocer los datos mensuales en relación a los precios de referencia del ganado vacuno, cuyos valores son obtenidos por las firmas consignatarias que realizan sus remates en las distintas sociedades rurales de la provincia.Esta vez el incremento en relación a octubre se ubicó en el orden del 16,61 %, reflejando una importante recuperación en sintonía con lo observado a nivel nacional, especialmente en Liniers que reflejó aumentos del hasta 20 % en sólo la primera mitad de noviembre."Las pésimas políticas para la ganadería que no estimulan en nada la producción, genera menos oferta y, en definitiva, ello se traslada a los precios como sucede con cualquier otro producto. Directamente muchos productores decidieron no realizar el periodo de terminación (engorde a corral) e invertir en otros rubros. En síntesis, la falta de oferta de hacienda terminada elevó los precios de esta forma. Ahora bien, una característica de Entre Ríos fue que hubo importantes incrementos, incluso superiores al 20 % en vacas, cuando especialmente en Liniers el salto mayor lo había dado la hacienda de consumo", explicaron desde FARER.Noviembre experimentó las principales subas en toros (+ 29,26 %); vacas conserva (+ 28,17 %); novillos (+ 23,88 %); vacas con cría (+ 22,00 %) y terneras de entre 150 y 180 kilos (+ 18,33 %). Además, la pizarra marcó por segundo mes consecutivo aumentos en todas las categorías.Cabe recordar que FARER es la entidad gremial más representativa del ámbito agropecuario entrerriano, ya que reúne a las rurales de Gualeguay, Victoria, Gualeguaychú, Villaguay, Hasenkamp, Islas del Ibicuy, Chajarí, Colón, La Paz, C. del Uruguay, Feliciano, Maciá, Concordia, María Grande, Federación, Tala, Nogoyá y Federal; siendo Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) quien la nuclea junto a otras 15 Federaciones a nivel nacional.En síntesis, los precios promedios que arrojaron los remates en la provincia de Entre Ríos en el mes de noviembre de 2021 fueron los siguientes: