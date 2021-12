El dólar blue tocó su récord en noviembre, pero cerró con la menor suba mensual

El dólar blue desaceleró su crecimiento con respecto a octubre, al subir en noviembre $4 o 2,03% para cerrar a $201,50 y tener el menor incremento mensual desde agosto, según un relevamiento de Ámbito en el Mercado Negro de Divisas.



El dólar informal subió 50 centavos a $201,50 en la última jornada del mes, con lo cual la brecha con el tipo de cambio mayorista, que regula el Banco Central, subió a 99,6%. En octubre, el dólar blue, había registrado su mayor incremento mensual en tres meses, cuando trepó $11,50 o 6,2% para cerrar a $197,50, cerca de su máximo nominal histórico.



En noviembre, el dólar paralelo tocó un máximo intradiario cuando creció hasta los $207, tres dían antes de las elecciones de medio término. Este mes también registró su mayor suba diaria en seis meses y medio, cuando trepó en un solo día $5,50 (+2,8%) hasta los $205, por lo que la brecha con el tipo de cambio mayorista, sobrepasó el 100% (104,7%), previo a las elecciones.



En cuánto a lo que pueda suceder en diciembre, el economista Federico Glustein, en diálogo con Ámbito, consideró que “el dólar blue, si no hay ningún movimiento extraño, se mantendrá cerca de la cotización del MEP, que hoy ambos se encuentran en torno a los $200".



"Habiendo pasado las elecciones donde el blue parecía crecer a un ritmo acelerado y muy alejado de MEP, a casi $30 de brecha, el camino del blue parece estar más atado a una estabilidad con leves movimientos por demanda de viajantes, dolarización de aguinaldo y carteras por precaución. Sin embargo, si hubiese algún tipo de movimiento en la economía que afecte las expectativas de los agentes, podría volver a dispararse, como ocurriera previo a las elecciones”, cerró Glustein.



Por su parte, el analista financiero Christian Buteler, le dijo a Ámbito que “la tendencia de los dólares libres es al alza. Los factores que pueden influir son la inflación y la emisión. Si bien en diciembre te vas acercando a las fiestas no espero un aluvión de gente viajando con este precio del dólar en el exterior. No creo que haya demanda desorbitante por este lado. Mientras haya una inflación del 3% mensual la tendencia es para arriba".