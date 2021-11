Yerba mate: Misiones y Corrientes quedaron envueltas en una batalla judicial

Misiones y Corrientes, únicas productoras de yerba mate del país, iniciaron un enfrentamiento en la Justicia Federal por sus posiciones encontradas sobre medidas que hay que tomar para sostener el buen momento de esta economía regional.



De un lado está el presidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), Juan José Szychowski, respaldado por el Gobierno de Misiones y las organizaciones que representan a unos unos 8000 pequeños productores yerbateros con chacras de entre 25 y 50 hectáreas.



Del otro lado están las industrias yerbateras misioneras y correntinas, inversores que se volcaron a plantar yerba a partir del “boom” de precios de la materia prima de los últimos dos años y el gobierno de Corrientes, encabezado por Gustavo Valdés.



“Vamos a llegar hasta la Corte Suprema de Justicia con esto si es necesario, la ley y la moral son nuestra bandera”, dijo hoy, desafiante, Juan José Szcyhowski, titular del INYM, en una conferencia de prensa donde anunció los próximos pasos de este enfrentamiento que estalló la semana pasada en el ámbito judicial.



La disputa comenzó el 17 de junio pasado, cuando Szychowski, temiendo una sobreoferta de materia prima, impulsó la sanción de la histórica resolución 170/21 que limita nuevas plantaciones de yerbales a un máximo de 5 hectáreas por productor a partir del 1° de enero de 2022.

Esto automáticamente frustró planes de empresas yerbateras e inversores que tenían en carpeta realizar plantaciones de grandes extensiones de entre 500 y 1000 hectáreas en los próximos años.



La industria y el Gobierno de Corrientes, que tienen representantes en el INYM, votaron en contra pero al estar en minoría en el directorio del organismo, no pudieron evitar la sanción de la resolución. Prometieron que iban a impugnar la decisión ante la Justicia, por considerarla inconstitucional.



Además, el gobernador Valdés salió a defender la postura de la industria yerbatera y mandó como nuevo representante de su gobierno en el INYM a Claudio Anselmo, su ministro de Producción y exgerente de la yerbatera Las Marías, la número uno del mercado.



Tras varios meses sin que pasara nada, finalmente el viernes se conoció que el juez Federal de Paso de los Libres, Gustavo Fresneda, suspendió la aplicación de la resolución 170/21 hasta tanto la Justicia se expida sobre si es o no constitucional la decisión del INYM.



La cuestión ya pasó a la Cámara Federal porque hubo una disputa por la jurisdicción. “Esto va a terminar en la Corte Suprema”, dijo a LA NACION Sergio Santiago, abogado que representa a yerbateras y extitular del Superior Tribunal de Justicia de Misiones. Disputa “Vamos a defender la plena vigencia de la Resolución 170/21 del INYM y de la Resolución 152/21, y de ser necesario llegaremos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación; la Ley, la moral y nuestras convicciones de proteger a los miles de pequeños productores y trabajadores, son nuestras banderas”, dijo Szychowski, esta mañana.



Consideró que “la resolución judicial tomada en Paso de los Libres, muy lejos de los miles de trabajadores y de las plantaciones de yerba mate, afecta a la sociedad en su conjunto, porque si la Resolución 170 no puede implementarse, vamos camino a un sobre oferta de hoja verde, vamos camino a la caída de precios, a una crisis en el sector yerbatero”.



El recurso de amparo que por ahora frenó la resolución 170/21 lo presentó la firma yerbatera misionera La Cachuera (produce la marca Amanda), con el patrocinio del prestigioso constitucionalista Daniel Sabsay. Además, el Estado correntino se sumó al pedido como parte interesada, apoyando el pedido de la yerbatera.



Si algo le faltaba a este inédito enfrentamiento entre dos provincias, es el costado familiar de esta disputa. La Cachuera es la firma que fundó hace más de 100 años Juan Szychowski, un inmigrante polaco que llegó a la localidad de Apóstoles, en el límite entre Misiones y Corrientes, y arrancó una industria yerbatera combinando su empuje emprendedor con su genio autodidacta para buscar soluciones técnicas y crear una industria casi de la nada.



El titular del INYM también advirtió que podría denunciar a La Cachuera en el marco de la Ley de Defensa de la Competencia. Se trata de la firma que fundó su abuelo y hoy preside su prima, Victoria, hija del reconocido empresario yerbatero Don Pancho Syzchowski, quien falleció recientemente.



El abogado y síndico del INYM, Emilio Jouliá, quien acompañó a Juan José Sychowski en la rueda de prensa, advirtió que “hay una clara intención de La Cachuera de abusar de ese poder dominante”.



Y explicó que la firma “plantea que en 2, 3 o 4 años, quiere plantar 1000 hectáreas de yerba. Así deja afuera automáticamente a 200 productores, o sea la empresa le resta 5 hectáreas de yerba mate a 200 familias”.



Consultada por LA NACION, Victoria Szychowski lamentó que el tema se presente como una “guerra” y afirmó que “simplemente se trata de dos miradas diferentes de una misma realidad”.



El sector yerbatero atravesó en los últimos dos años un ciclo de precios de la materia prima (hoja verde) muy buenos, que impulsó a plantar nuevos yerbales en Misiones y Corrientes. Actualmente el kilo de hoja verde se paga entre 50 y 55 pesos, cuando el precio oficial del INYM laudado hace dos semanas por la Secretaría de Agricultura de la Nación es de 36 pesos.



Los expertos en el mercado de la yerba mate afirman que los ciclos de buenos precios de la materia prima se dan cada 7 u 8 años y duran poco tiempo. Luego, los nuevos yerbales que surgen como consecuencia de los buenos valores empiezan a entrar en producción y tiran abajo los precios.



“Los ciclos de sobreoferta se dan muy poco por exceso de plantaciones y un poco por cuidado de yerbales existentes (producen más) y por cuestiones climáticas y precios relativos”, señalaron a LA NACION desde una yerbatera correntina.



Casi todos los pequeños productores yerbateros están en Misiones y se calcula que son unos 8000. En tanto, las industrias yerbateras se reparten entre ambos distritos. Corrientes tiene apenas 3 firmas, pero eso incluye a las dos más grandes: Las Marías (Taragüí) y Playadito.



Actualmente, según datos del INYM al mes de abril, había 177.500 hectáreas de yerbales, en su gran mayoría en Misiones (154.500 hectáreas) y una parte menor en Corrientes (23.085 hectáreas). Las industrias correntinas dependen fuertemente de “importar” la materia prima desde la provincia vecina.



La Nación.