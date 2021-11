La canasta navideña llegará con alzas de hasta el 84%, afirma estudio privado

La canasta navideña tendrá fuertes aumentos este año, de hasta el 84%, de acuerdo con un estudio realizado por la consultora Focus Market.Sidras, vinos espumantes y budines encabezan las subas más importantes, mientras se especula con que la Secretaría de Comercio Interior agregue algunos de estos productos a la lista de precios congelados.El análisis se hizo comparando el precio ponderado promedio de las mismas categorías de productos entre 2021 y el año anterior.Focus Market relevó 670 puntos de venta sobre nueve productos, en donde se observaron variaciones de entre el 38% (garrapiñadas y turrones) y el 84% (sidras).El análisis se hizo comparando el precio ponderado promedio de las mismas categorías de productos entre 2021 y el año anterior."La variación de precios de los productos navideños tiene fuerte estacionalidad, a lo que se suma que muchos de sus ingredientes y materias primas tuvieron aumentos superiores a la media", señaló."En muchos casos, incluso, estos mayores costos no han sido derivados en su totalidad con el objetivo de recuperar ventas, ya que la Navidad del año pasado no fue buena", señaló Damián Di Pace, director de la consultora.Al aumento de las sidras, en cuanto a porcentaje, le siguen los vinos frizzantes (79%), los budines (77%) y el champagne (72%).Di Pace consideró que "con seguridad desde la Secretaría de Comercio Interior van intentar acordar o congelar una canasta navideña en determinadas marcas y productos en las próximas semanas, coordinando los precios desde la industria al comercio"."Lo que hay que entender es que a diferencia de productos que tienen venta todo el año, en este caso hay estacionalidad total", señaló.Explicó que "si una empresa vende el pan dulce por debajo de su margen de ganancia o costo de reposición, no va querrá producirlo más, por lo cual el precio sube por falta de oferta, y eso no hay acuerdo o congelamiento que lo sostenga".