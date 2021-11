Cerealistas anuncian que tienen un plan para rescatar a Vicentin de la crisis

Un numeroso grupo de acopios, cooperativas y productores agropecuarios que el año pasado formaron el “Fideicomiso Acreedores Granarios de Vicentin” anunció este domingo que “impulsan y participan activamente” en el proceso de Cram Down de la defaulteada agroexportadora; esto es un salvataje a través del control de terceros. .



“Para acompañarnos en este camino, y porque sabemos que existe una sola forma de llevar adelante un proceso que alinee los intereses y posibilidades de los participantes de este concurso, hemos seleccionado a UBS Investment Bank (UBS) como Advisor Financiero”, anunciaron por medio de un comunicado titulado “Ante el fracaso de Vicentin, el agro propne una solución para todos” y que lleva la firma de 64 empresas agropecuarias.



Convencidos de que Vicentin se encamina a la quiebra y desguace, y para defender los derechos de los acreedores, este grupo que tiene entre sus promotores al grupo Grassi (que es el segundo acreedor comercial de la aceitera), aseguran que “desarrollamos un modelo de negocio virtuoso, que permite pagar a los acreedores granarios la totalidad de sus acreencias, medidas en la moneda de la cadena, y con ello construir el motor para la continuidad de la empresa y para obtener los recursos necesarios en una reestructuración del pasivo”.



Además de Grassi, en la lista de los 64 cerealistas que participan del proyecto figuran, entre otros, Agricultores Ganaderos Villa Cañas SRL, Aguirre Vázquez SA, Agroinversiones Pampeanas SA, Bosetti Cereales SA, Cooperativa Agrícola Ganadera de Armstrong Limitada, Gagliardo Agricola Ganadera S.A, GEAR SA, Granar, La Clementina y Moscoloni Hnos.



La semana pasada, un “grupo nacional” había contratado un banco de primera línea para encarar el proceso de cram down, que ahora formaliza a la opinión pública sus objetivos. Los ejecutivos del UBS ya tomaron contacto con el Banco Nación y con los bancos extranjeros, que son los principales acreedores de Vicentin, quienes recibieron muy bien la gestión y la iniciativa.



Es que, precisamente, el dato clave es que el UBS participe del proceso, ya que es líder global en este tipo de complejas negociaciones. Y además porque les da una muy fuerte validación institucional a la iniciativa del fideicomiso ya que es un banco que muy selectivo a la hora de tomar clientes y que además su participación le da entidad a la propuesta y por eso ya fue recibido por el conglomerado de bancos extranjeros acreedores de Vicentin.



Si bien el grupo cerealero reunido en torno al fideicomiso viene reuniéndose desde principios de 2020, asoma ahora con la propuesta de cram down porque el concurso de acreedores entró en una fase decisiva.



Es que luego de que Vicentin presentara una oferta de pago (abonar el 30% en 15 años) que generó no sólo el rechazo de los acreedores (con el Banco Nación, el principal acreedor, a la cabeza), hasta el juez que lleva la convocatoria, Fabián Lorenzini, les pidió que la reformule. A regañadientes, la firma lo aceptó pero le pidió ahora que extienda el plazo de exclusividad para negociar con los acreedores (bloqueando así el “cram down”) que termina el 16 de diciembre, y en las próximas horas el magistrado deberá tomar una decisión. Y es que si no hay acuerdo de acreedores, el cram down es la única forma de evitar la quiebra.



Pero para los participantes del “fideicomiso de acreedores granarios”, la propuesta de pago no tienen forma de prosperar. Y como hasta la califican de “fraudulenta”, por eso activan la preparación del “cram down”. Y así se expresan en el comunicado completo publicado a continuación y que dice lo siguiente:



"La inminente quiebra de Vicentin, por la irrazonable, abusiva y potencialmente fraudulenta propuesta presentada, violatoria del derecho de propiedad de los acreedores -según las expresiones del propio juez Fabián Lorenzini- nos impulsan a avanzar en los pasos necesarios para promover una solución alternativa en el marco del concurso.



La quiebra y/o el desguace o un plan de pagos como el planteado, son un golpe al corazón de la cadena del agro, es decir, a cientos de Pymes de todo el país, que verán socavados sus capitales de trabajo, construidos con mucho esfuerzo durante décadas.



Hace casi dos años que un número importante de acreedores granarios, conformamos un grupo abierto de trabajo dispuesto y comprometido a sumarse y colaborar, como un bloque ágil y dinámico, en los proyectos que persiguieran la continuidad de la empresa y con ello, el resguardo equilibrado de los intereses de todas las partes afectadas.



Entendimos siempre, que en una empresa en la situación de Vicentin, el aporte del sector proveedor de granos era determinante para la continuidad de la misma y que los “granarios” debían ser cuidados y respetados si, verdaderamente, se perseguía la restauración de la cadena comercial y el bienestar del agro argentino.



Trabajamos mucho para transmitir a la concursada, a los síndicos y al juez del concurso que, dolarizar las acreencias granarias, era lo justo para esta cadena que opera 100% en esa moneda, y condición fundamental para pensar en un futuro de la empresa. Ofrecimos ideas y propuestas que sistemáticamente parecían caer en saco roto, con una continua postura esquiva de los participantes que, se suponía, estaban interesados en solucionar el problema. Nuestras charlas con los principales grupos damnificados comenzaron a principios del año 2020 y hemos construido un entendimiento y respeto mutuo.



Comprendiendo las limitaciones e intereses de cada una de las partes, desarrollamos un modelo de negocio virtuoso, que permite pagar a los acreedores granarios la totalidad de sus acreencias, medidas en la moneda de la cadena, y con ello construir el motor para la continuidad de la empresa, para el mantenimiento de los puestos de trabajo y, para la obtención los recursos necesarios en una reestructuración del pasivo.



Hoy, a la luz de los hechos expuestos, conociendo la imposibilidad de que una propuesta como la planteada prospere, y, la voluntad explícita del gobierno de proteger la competencia y las fuentes de trabajo, evitando el desguace y la concentración en la industria, hemos decidido avanzar en los pasos necesarios para transformar el modelo validado, en la solución a concretar.



Es por ello, que agotadas todas las instancias con la concursada, impulsaremos y participaremos activamente en el proceso de Cram Down de Vicentin para proponer y luego implementar el modelo anunciado, y al que invitaremos a participar a todo aquel que quiera aportar a este proyecto transformador para el agro argentino.



Para acompañarnos en este camino, y porque sabemos que existe una sola forma de llevar adelante un proceso que alinee los intereses y posibilidades de los participantes de este concurso, hemos seleccionado a UBS Investment Bank (“UBS”) como Advisor Financiero. Nos encontramos en plena tarea y esperamos poder comunicar los avances en corto plazo".



A continuación, la lista completa de los acreedores que forman el fideicomiso que firmó el comunicado y contrató al banco UBS:



Admin. industrial y agrop. SA



Agricultores Ganaderos Villa Cañas SRL



Agro Hernando SRL



Agro Matorrales SA



Agroempresa Colón SA



Agroempresa Semillas SA



Agroinversiones Pampeanas SA



Aguirre Vázquez SA



Alassia Cereales SA



Albarellos Cereales SRL



Albeciano Misael Domingo



Alfredo Sebastian Mondino



Bartolo J Pons



Baya Casal Enrique M. SA



Borsini SA Bosetti Cereales SA:





Bruno Tesan SA



Cereales Santa Lucia SA



Cerros Servicios Agrícolas SA



Cifre Agropecuaria S.A.



Comini Daniel Heraldo



Comini Hermanos SA



Commodities S.A.



Coop. Agrícola Ganadera y de Servicios Públicos Aranguren Limitada



Cooperativa Agrícola Ganadera de Armstrong Limitada



D5 Cereales SRL



Delfino C Porporato y Cia SRL



Desab SA Distribuidora Royjo SRL



Division Agropecuaria S.A.



Don Ponciano SA





Dottori Hnos SA



El Choli SA



El Remanso SA



El Sol Agropecuraria SRL



Elorza Marcelo y José María SRL



Enrique Berdini y Cia Feccia y Battistoni SRL



Fedea SA



Flor del Cardo Fraisa S.A.



Gagliardo Agricola Ganadera S.A



Galvez Cereales SA



Gear SA



Granar SRL



Granos del Oeste SA



Granos del Plata





Grassi S.A.



Grupo Ckoos SRL



Guira Guazu SA



Héctor A Bertone S.A.



Integral Acopio SRL J A Agricola



La Clementina S.A.



La Constancia Agro SA Lopez Carlos Walter Merlo y Manavella S.A.



MH Cereales SRL



Morel Vulliez SA



Moscoloni Hnos.SRL



MyMsa Agronegocios S.A.



Ortega Hermanos S.A.



Pussetto Agropecuaria SRL



R. Y G Sgarlatta SRL



Ramon Rosa y Cia.S.A.



Santiago Dugan Trocello SRL



Terra Verde Agro Insumos SA



Terrapampa SA



Teumaco cereales SA



Villarrica SRL



Zanoy Agro y Servicios SA



(Fuente: Rosario 3)