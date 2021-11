Exportaciones de carne bovina cayeron por encima del 30%

Las exportaciones de carne bovina cayeron notoriamente en octubre, según los números aportados desde el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC), en medio de la continuidad de las restricciones a los envíos de cortes de carne al extranjero.



La entidad señaló que en octubre de 2021, las exportaciones de carnes bovinas sumaron 41,6 miles de toneladas peso producto, equivalentes a 59 mil toneladas peso res, lo que significó una caída del 26% comparado con septiembre y del 32% con respecto al mismo mes de 2020.



Respecto al mes analizado, disminuyeron en forma considerable tanto las exportaciones de las carnes enfriadas como de las congeladas desosadas, el rubro menos castigado fue el de las carnes congeladas con hueso.



"Los embarques de carnes enfriadas fueron afectados por la menor participación de contingentes arancelarios hacia Unión Europea, especialmente la denominada cuota 481 que había tocado una cifra récord, así como también, la disminución de los envíos a Chile", explicaron desde el consorcio.



Asimismo, detallaron que "en el caso de las carnes congeladas, se redujeron las exportaciones a China, a raíz de las medidas aplicadas, mientras que la operatoria hacia Israel quedó sumamente reducida en el inicio de la nueva temporada".



En los primeros diez meses del año en curso, se han embarcado 676 mil toneladas peso res que reportaron 2.261 millones de dólares, una baja del 8 por ciento en volumen y prácticamente similar valor que en igual lapso del año pasado.



Desde ABC indicaron que esto se debe a "la mejora de las cotizaciones en destinos claves como China y la Unión Europea, que se ha conjugado con la fuerte incidencia de los contingentes arancelarios, que incluyen los cortes más preciados". En esa línea, manifestaron que "en el curso de los últimos doce meses, el valor medio de las exportaciones aumentó un 46%, por lo que de no haberse impuesto restricciones volvería a batir un nuevo récord en la recaudación de divisas del sector".



La entidad explicó que el impacto de las restricciones aplicadas sobre las exportaciones se ha visto reducido por "la mayor participación de los contingentes arancelarios, la caída relativa de China y el incremento en las cotizaciones internacionales por la particular situación que se atraviesa en el mercado de carnes bovinas, ante el cierre a las carnes brasileñas impuesto por la potencia asiática desde principios del mes de septiembre".



En los últimos días, Julián Domínguez ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación no descartó flexibilizar las restricciones para el mes de diciembre. Lo hizo en el marco de un discurso de cierre en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires junto a la Asociación de la Cadena de la Soja Argentina (Acsoja), Argentrigo, la Asociación de Maíz y Sorgo Argentino (Maizar); y la Asociación Argentina de Girasol (Asagir). Allí aseguró que el decreto vence el 31 de diciembre y que pronto van a hacer los anuncios.