Kulfas: “El que viaja al exterior no es pobre, el que quiera ir que se lo pague”

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, aseguró este sábado que la prohibición de pagar en cuotas con tarjeta los viajes al exterior busca usar los dólares para priorizar la producción y no para "dar financiación barata para que la gente viaje al exterior". "El que se quiere ir al exterior, se puede ir, pero que se lo pague", dijo."Hay medidas que pueden caer un poco antipáticas pero está clara cuál es la prioridad entre masificar viajes al exterior o apuntalar la producción y el empleo", dijo y reiteró lo que ya había dicho la vocera presidencial Gabriela Cerruti: "Esto no es para siempre. En la medida que aumentemos las exportaciones esto va a mejorar y se van a ir reduciendo las restricciones"."En general la gente que viaja al exterior no es pobre, seamos claros", opinó el ministro. "La clase media hoy tiene un montón de opciones de veraneo en el país, incluso mecanismos de promoción como el Previaje", sostuvo, en declaraciones aY aseguró: "El que se quiere ir al exterior se puede ir, no estamos impidiendo que la gente viaje, el que quiere ir que se lo pague, no vamos a estar estimulando con una financiación barata que la gente viaje al exterior cuando el país no le sobran dólares"."A los países que se quedan sin reservas no les queda otra que fuertes devaluaciones. Tenemos que evitar que se produzcan estos saltos disruptivos", indicó, en línea con lo que repite el ministro Martín Guzmán.Kulfas, sin embargo, destacó -contra la opinión de la mayoría de los economistas- que "hoy tenemos las reservas necesarias y el Banco Central controla la situación".