Manzur: "Vamos a buscar por todos los medios un acuerdo con el FMI"

“Vamos a buscar por todos los medios un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional”, manifestó Manzur, tras lo cual subrayó que “estamos trabajando con responsabilidad y mucha seriedad haciendo todos los esfuerzos para que las autoridades del organismo acepten un acuerdo que nos permita continuar en este proceso de crecimiento económico que hemos comenzado”.



"Sabemos que ordenar el problema (del endeudamiento con el organismo), resolverlo y concluirlo, nos va a llevar tiempo", dijo el funcionario, y sostuvo que la administración de Mauricio Macri llevará "una carga histórica, al facilitar una fuga de divisas irresponsable".



Fue al participar de un encuentro organizado por el Consejo Interamericanos de Comercio y Producción (Cicyp) que se llevó a cabo en hotel Alvear, contó con la presencia de alrededor de 150 representantes del sector privado entre los que se destacaron el anfitrión del encuentro, Daniel Funes de Rioja, en su rol de presidente de la entidad organizadora, Javier Bolzico, de la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba); Mario Grinman, de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Iván Szczech, de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) y Alejandro Bulgheroni, presidente de PAE Group, entre otros.



Manzur, por su parte, estuvo acompañado por el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro; el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz; el vicejefe de Gabinete, Jorge Neme; y el titular del Banco Nación, Eduardo Hecker.



Tras la presentación realizada por Funes de Rioja, en la que subrayó la importancia de "vivir en el marco de la ley" para tener "previsibilidad y crecimiento", Manzur ratificó la decisión de "promover una alianza entre el Gobierno, el capital y el trabajo como modo de construcción de un sistema económico que fortalezca el crecimiento, incremente la productividad y aumente la competitividad".



“Tenemos claro que el capitalismo es el modelo más eficiente para el desarrollo de la economía y nuestras energías productivas, pero también sabemos que tiene sus tendencias a la concentración, lo cual limita muchas veces la distribución de estos beneficios”, expresó el jefe de ministros.



En ese sentido, Manzur subrayó la necesidad de un “Estado sólido y regulador que estimule los procesos de inversión orientados a promover la innovación, crear empleo, y aumentar las exportaciones”.



“El peronismo no adhiere doctrinariamente a ninguna visión que critique o incluso demonice a las empresas o a los sectores productivos”, agregó Manzur en un discurso en donde enfatizó el inicio de una “segunda etapa” del Gobierno, en donde se retomarán “los objetivos” planteados al inicio de la gestión que quedaron “entre paréntesis” producto de la pandemia de Coronavirus.



En ese marco, Manzur colocó como “hitos” del diálogo entre el sector empresarial y el Gobierno al Consejo Económico y Social y al Consejo Público para la Promoción de Exportaciones, organismos que dieron lugar a proyectos de ley enviados al Congreso y permitieron “diseñar instrumentos de políticas públicas”.



El jefe de Gabinete recalcó la “aspiración” del Gobierno a “establecer bases sólidas para un desarrollo económico previsible y sustentable” que permita superar “décadas de estancamiento”.



Para ello, Manzur indicó que uno de los objetivos es “multiplicar las empresas exportadoras”, luego de que la gestión anterior las haya reducido en una “cantidad importante”.



“No queremos vender bienes primarios para que otros le agreguen el valor, y muchas veces lo reexporten. El valor agregado lo queremos hacer aquí”, manifestó, a la vez que señaló como imperiosa la necesidad de “diversificar” los productos que se exportan.



“Tenemos ventajas comparativas estudiadas en más de 400 productos y hay un mercado mundial enorme para ocupar”, dijo el funcionario.



Tras lo cual, estimó que este año la economía crecerá “más del 9%” con un valor de más de US$ 65.000 millones en exportaciones en el “mejor año desde 2011”.



“Buscaremos superar el año próximo la cifra de los US$ 84.000 millones, y en el año 2023 alcanzar la cifra de los US$ 100.000 millones.



En el primer tramo de su exposición, al referirse al coronavirus, Manzur dijo que "estamos empezando un nuevo tiempo" ante la posibilidad de que se atraviese "la última etapa de la pandemia", aunque señaló que "estamos atentos, viendo la situación preocupante en otros países, de rebrotes, a causa fundamentalmente de las bajas coberturas de vacunación", mientras la Argentina está en ese sentido en "una posición de fortaleza".



Manzur resaltó que más del 80% de la población está vacunada con una dosis contra la Covid-19 y más de 60% con las dos dosis, lo que implica 36 millones en primer caso y más de 28 millones con inmunización completa, y afirmó que "la avanzada campaña de vacunación nos permitirá transitar mejor un posible rebrote".