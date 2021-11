Advierten que algunos modelos de autos subirán casi 9 % en diciembre

A partir del 1° de diciembre comenzará a regir la nueva base tributaria del impuesto interno para los 0 km y tendrá impacto en el precio de los autos.



La AFIP ya publicó la nueva escala fiscal que tiene un aumento del 8,8% respecto del nivel actual, tal como había adelantado Ámbito el mes pasado, y que regirá hasta fin de febrero.



De esta manera, los vehículos nuevos de más de $3.430.000 de precios al público ($2.410.954 antes de IVA y margen comisional) deberán pagar la primera alícuota de 20% de este gravamen, conocido como impuesto al “lujo”. En tanto, la segunda escala -con una tasa del 35%- alcanzará a los modelos de más de $8.600.000 ($4.450.993 de valor mayorista).





Si se toma el cierre de ayer del blue, en $201, serán considerados de lujo los 0 km de 17.000 dólares “billete”. Esto tendrá un impacto en el precio de los autos a partir del miércoles próximo ya que las automotrices podrán corregir los valores de los 0 km en una proporción similar al aumento de la base imponible. Hay que recordar que las empresas suelen mantener los precios de los autos que rondan el valor imponible justo por debajo de cada escala para evitar que sean castigados con el impuesto interno. Esto se conoce en jerga automotriz como “topear” los precios. En la práctica, en muchos casos, estos modelos no se consiguen debido a que se espera a esta actualización tributaria para venderlos al nuevo valor.



Ahora, las automotrices tendrán el margen de ajustar un 8,8% los 0 km que estaban en esa situación. La decisión de hacerlo de una sola vez o de forma gradual dependerá de cada marca, según las necesidades de búsqueda de mayor rentabilidad. En lo que va del año, el precio de los autos registran una suba de alrededor de 70%. En algunos modelos, se acerca al 100%.



Esto en lo que respecta a las listas oficiales, ya que el mercado se maneja en la actualidad con sobreprecios que pueden representar un sobrecosto del 20% del valor sugerido. Sin embargo, el ajuste de Internos permite a las empresas reacomodar las escalas de valores que achatadas. Es decir, se busca un escalonamiento.



En las listas vigentes hasta el martes próximo se pueden apreciar distintas versiones de un mismo modelo al mismo precio, sin importar que tengan mayor equipamiento. Hay casos insólitos en los que nueve versiones cuestan lo mismo.



Según un sondeo realizado por Ámbito Financiero, algunas marcas aumentarán sólo una parte del ajuste a partir de diciembre y el resto en enero. En cambio, una de las empresas consultadas lo hará de una sola vez el 8,8% en alguna versión y escalonará en el resto. Otras, lo están evaluando y esperarán a ver cómo se mueve la competencia. De todas maneras, los 0 km vienen aumentando a un promedio de entre 5% y 6% mensual, por lo que este ajuste estaría levemente por arriba.



Casi todas las marcas tienen modelos “topeados” apenas por debajo del nivel de la base imponible actual, que rige desde septiembre, que es de aproximadamente $3.100.000. No hay un precio único ya que depende de la forma en que se impute el tributo por cada fabricante o importador y la decisión de resignar o no margen comisional.



Volkswagen tiene, por ejemplo, versiones de Polo, Virtus y Nivus “topeados” en el orden de los $3.100.000. Renault cuenta con Duster y Captur en esa línea. Chevrolet cuenta con Onix, Onix Plus, Cruze, Tracker y Spin en valores similares. Hay que aclarar que se trata, normalmente, de las versiones de tope de gama. En Citroën rige para el C4 Cactus y C4 Lounge. En Peugeot para versiones de 208 y 2008. En Jepp para Renegade. En Nissan para Versa y Kicks. Honda para una versión de la HR-V. Ford para la Ecosport. En el caso de Toyota, hay alguna versión del Corolla en el límite del impuesto. Estos son los principales modelos que están a la espera de la nueva escala para aumentar.