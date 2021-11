Modificarían la Ley de Alquileres: la postura de los inquilinos

Jonathan Villanueva, desde la agrupación Inquilinos Agrupados Entre Ríos

Tras calificarla como un "fracaso", el gobierno impulsará un proyecto para modificar o reemplazar la Ley de Alquileres vigente desde julio de 2020. Lo adelantó el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, en el acto por el Día de la Construcción, y luego fue confirmado en conferencia de prensa por Gabriela Cerruti, vocera presidencial, y apoyado por el ministro de Hábitat, Jorge Ferraresi. Los puntos que analizarán son el plazo de los contratos de alquiler, el índice por el que se actualizan los precios, el sistema de garantías que el inquilino debe presentar para entrar y el trámite de registro de contratos en AFIP.Desde el lado de los inquilinos siguen con atención el proceso y están en alerta., expresó a: “Creemos que si va a haber una modificación de la normativa, que si bien tiene sus mejoras, sería en desmedro de los inquilinos de todo el país. Aquí ha ganado el lobby de las inmobiliarias”.“Lo que debería mejorar en la ley, es un mayor control de la norma, no alcanza con rubricarla sino que tanto inquilinos como inmobiliarias y propietarios se pongan de acuerdo. En nuestra provincia, al menos las consultas que nos llegan por las redes sociales, no apuntan al incumplimiento de la ley, son las menos, pero si hemos visto desde la federación de Inquilinos nacional que en algunas partes del país hay un incumplimiento muy alto de la normativa. Y justamente tiene que ver con este rol del Estado, de controlar y no lo ha hecho”, destacó.“Hoy hay incertidumbre, el índice de Contrato de Alquiler son dos números que publica diariamente el Banco Central, que junta por un lado salarios, y por el otro, inflación. En un país como Argentina, con pandemia de por medio, está más que claro que los salarios se mantienen bajos, la inflación no ha bajado lo suficiente. Lo bueno es que si el país comienza a avanzar tendremos más certidumbre”, opinó.