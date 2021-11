Cómo se calcula, cuándo se cobra y otros detalles del aguinaldo de diciembre

Economía Confirmaron las fechas de pago del aguinaldo para jubilados nacionales

Con la llegada del fin de año las empresas pagarán el Sueldo Anual Complementario (SAC), más conocido como aguinaldo. Es un salario adicional que perciben los trabajadores y que se abona en dos cuotas: la primera en junio y la segunda en diciembre.El sueldo anual complementario, está regulado en la Ley de Contrato de Trabajo 20.744 en los arts. 121 y 122 (texto modificado por la Ley 27.073). En ellos se establece el modo de cálculo y las fechas de pago.Respecto del primer punto, se establece que se calcula el 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto, en los semestres que culminan en junio y diciembre.Respecto de los plazos de pago establece dos fechas: el 30 de junio para la primera cuota y el 18 de diciembre para la segunda.Son fechas fijas de vencimiento y no se aplican las pautas del art. 128 plazos de pago, que distinguen entre plazo de vencimiento y período de pago, habilitando para las remuneraciones mensuales y quincenales un periodo de pago de hasta 4 días hábiles posteriores a vencimiento del plazo.No es el caso del sueldo anual complementario que tiene establecida una fecha fija y por lo tanto límite máximo para su pago.Todo pago que no se haga efectivo con anterioridad o en las fechas establecidas incumple la legislación vigente.Existe en todos los casos un período de "gracia" de cuatro días.La Ley de Contrato de Trabajo establece que el aguinaldo debe ser equivalente al 50% de la mayor remuneración mensual devengada en todo concepto de cada semestre.Para calcular el primer aguinaldo se toma en cuenta los salarios de enero a junio. El cálculo debe incluir el salario básico, las horas extras y otros plus que se hayan percibido.Asimismo, para la segunda cuota del aguinaldo se toma en cuenta los salarios de julio a diciembre.En el caso de que un trabajador no haya trabajado todo el semestre completo, la fórmula que debe emplearse es: aguinaldo multiplicado por días trabajados, dividido 180 (los días del semestre).Es importante saber que el aguinaldo no pagará desde este 2021 Impuesto a las Ganancias, ya que fue eximido en la modificación que aprobó el Congreso, en la que también se elevó el mínimo no imponible.La ANSES pagará en concepto de aguinaldo un extra que equivale al 50% del mayor ingreso mensual recibido en el primer semestre del año.De esta forma, los jubilados que reciben la mínima cobrarán un extra de 11.532 pesos a fin de mes como parte del SAC y 34.596 pesos en total si suma el monto mensual tradicional.Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación por Embarazo (AUE) no les corresponde el cobro del aguinaldo, ya que este se paga a trabajadores en relación de dependencia o a quienes hayan realizado aportes en el pasado bajo ese concepto, tal como los jubilados.Pese a que meses atrás se esbozó la posibilidad de que se implemente el pago de aguinaldo para los monotributistas de las categorías más bajas, finalmente no se aplicaron avances.