Incluirán productos para la mesa navideña en el congelamiento de precios

La secretaría de Comercio Interior, que encabeza Roberto Feletti, acordó con los mayoristas “reducir márgenes” de ganancia y, de esa forma, que los productos con precios congelados lleguen también a los comercios de barrio.En una seguidilla de reuniones, primero con mayoristas y luego con minoristas, comenzó la discusión para salir del congelamiento a partir de enero, con una canasta reforzada de Precios Cuidados, donde haya mayor oferta pyme. Antes, Feletti anticipó que incluirán al congelamiento productos tradicionales para la mesa navideña, como pan dulce, budín y sidra.Por la mañana, Feletti recibió a los mayoristas de Maxiconsumo, Micropack, Parodi SRL, Yaguar, Vital, Diarco y Makro. La urgencia era cómo hacer para que los 1400 productos con precios congelados, que están determinados por un listado oficial, puedan venderse en los comercios de barrio, que se abastecen en los mayoristas.“Los mayoristas quedaron con la responsabilidad de darnos margen a los comercios de barrio, para que todos podamos salir con precios accesibles y la competencia sea igual”, manifestó Fernando Savore, de la confederación de almaceneros. Por la tarde, Feletti reunió a los minoristas, tanto almaceneros, como supermercados chinos, las cadenas de supermercados nucleadas en entidades como Asu, Cas y Fasa y los kiosqueros.Los comercios de barrio representan más de la mitad del consumo del país, mientras que, en el último año por la vigencia de congelamientos de precios, como estas medidas no llegaban a los autoservicios, creció el consumo en supermercados y mayoristas, con precios más económicos, según viene relevando la consultora Scentia. “Así como están, los precios congelados llegan al 20% de la población que es la que menos necesita, hay cosas que hay que cambiar”, manifestó Victor Fera, dueño de Maxiconsumo, en declaraciones a Radio 10.En las reuniones con mayoristas y minoristas, Feletti cuestionó los faltantes de productos, y las diferencias de precios entre el listado oficial y el de góndola. Los empresarios trasladaron las culpas a los fabricantes por los faltantes, y dijeron que si no cumplen con los precios es porque sale de fábrica con el precio de venta. También informaron sobre los faltantes de aceite de girasol de las primeras marcas. Los mayoristas agregaron que, de los 1400 productos, no pueden cumplir con todos, debido a que son distintos tamaños y formatos los que venden. Feletti informó que trabaja en un “esquema para monitorear el cumplimiento del programa y lograr mayor transparencia”.El momento más esperado por el sector empresario fue cuando Feletti comenzó a hablar de la salida del congelamiento, a partir del 8 de enero. “Queremos empezar a discutir la próxima fase del programa de forma consensuada entre todos”, informaron fuentes oficiales. Si bien terminará la resolución de Precios Máximos y también vencerá Precios Cuidados, se avanzará en lo que Feletti llama una “canasta amplia y federal”, es decir con mayor cantidad de productos, dado que en la actualidad Precios Cuidados tenía casi 800, y el congelamiento abarcó a 1400. Según pudo saber este diario, la canasta tendría por encima de 1000 ítems, con una oferta que incluirá también pymes, y no solo a las grandes alimenticias.Por otro lado, Feletti anticipó que se relanzará Super Cerca, un programa que había establecido Paula Español, con 70 productos que tenían el precio en el envase, para asegurar su efectivo cumplimiento. Savore indicó que, de este listado, apenas contaron con 3 productos. La idea de la nueva conducción de la secretaría es ampliar Super Cerca a 200 productos, también con participación pyme. Feletti habló de un “proceso de ampliación de la oferta” para beneficiar al consumidor. “Los argentinos necesitan previsibilidad y certidumbre, responder a esa necesidad es también un objetivo de esta política del Gobierno”, les planteó.