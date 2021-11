Juez debe resolver la situación del campo denunciado como usurpado

A las 16 horas en la Sala de Juicios del Palacio de Tribunales las partes se encontrarán para debatir con las pruebas que aporten, donde la familia Robles pedirá la restitución del campo de manera inmediata, mientras que los herederos de Teodoro Modesto Carles, deberán documentar para justificar la supuesta intromisión en el campo ubicado en Costa Uruguay Sur.El juez de Garantías, Tobías Podestá, deberá resolver si se restituye a los poseedores, o persiste la actual situación donde los nietos pretenden hacer valer la titularidad registral del inmueble, a partir de la postura de "tener derechos de herencia en el campo".Pero según lo que argumentan quienes se encuentran en el interior del lugaro, la falta de inscripción en el Registro de la Propiedad inmueble, es lo que genera la polémica, por lo que habrá que esperar a lo que suceda en la audiencia de este miércoles.Según una fuente consultada por, "no hay dudas que los Robles son los poseedores del campo, pero no habrían cumplimentado la formalidad con una escritura a nombre de ellos para hacer valer la titularidad de la manera registral".En el caso que el Juez no resuelva la entrega inmediata a los Robles, se deberá dirimir la cuestión en sede civil para poder conseguir la posesión del inmueble en un proceso mucho más largo.La posesión, es entendida como el poder de hecho ejercido sobre una cosa, la posibilidad de disponer, usar y gozar de ella materialmente.El Código Civil y Comercial permite que el poseedor se convierta en propietario del inmueble a través de la prescripción adquisitiva o usucapión siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos, entre ellos que la posesión sea ejercida de forma pacífica, ininterrumpida y pública durante un determinado lapso de tiempo.La posesión se transmite mediante lo que se conoce como la “tradición”, que no es más que la entrega y recepción material de la cosa. En la generalidad de los casos suele dejarse constancia de ello en un documento. Ese documento donde consta esa transmisión puede ser una Escritura Pública formalizada por un Escribano Público a través de una cesiónEl campo en litigio lo heredaron los hermanos Robles, Gustavo, Néstor, Ana María, Blanca y Andrés, por lo que fueron divididos en cinco parcelas.