Guzmán: "proyectamos un crecimiento del PIB para este año de casi 10%"

El ministro de Economía celebró los alentadores datos de septiembre brindados por el Indec. En la misma línea se manifestó el presidente Alberto Fernández, quien aseguró que "no pararemos hasta que llegue a cada familia argentina". Por su parte, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, destacó que la actividad económica ya recuperó "todo lo perdido por la pandemia".



El nivel de actividad económica creció durante septiembre 11,6% respecto a igual mes del año pasado, informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Al respecto, el ministro de Economía, Martín Guzmán, subrayó que la mejora de 11,6% "muestra lo fuerte y sólida que está resultando la recuperación económica" y agregó que "con esta evolución de la actividad consecuente con la política económica para la recuperación que estamos llevando a cabo, proyectamos un crecimiento del PIB para 2021 de casi 10%".



El Indec también anunció que el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) registró en septiembre un avance del 1,2% respecto a agosto y acumuló una suba del 10,9% en los primeros diez meses del año.



Tras conocerse los datos, el presidente Alberto Fernández destacó el "11,6% de crecimiento interanual de la actividad económica" y aseguró que "no pararemos hasta que llegue a cada familia argentina".



En una publicación en su cuenta personal de la red social Twitter, el jefe de Estado resaltó que "#ArgentinaAvanza con un 11,6% de crecimiento interanual de la actividad económica. #SeguimosCreciendo. Lo dicen los números, se siente en todo el país y no pararemos hasta que llegue a cada familia argentina".



En la misma línea, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, afirmó que la actividad económica ya recuperó "todo lo perdido por la pandemia" y empieza a recuperar la retracción registrada durante el gobierno de Cambiemos, al destacar que septiembre alcanzó "el mayor nivel en más de tres años".



“El incremento de la circulación está impactando directamente en las actividades más castigadas por la pandemia, tales como gastronomía, turismo, servicios recreativos y culturales, el transporte de pasajeros y ciertos segmentos del comercio minorista, particularmente el de indumentaria y calzado”, sostuvo Kulfas en su cuenta en la red social Twitter.



A lo que agregó que, “según los datos adelantados de octubre, basados en el consumo de energía de la industria, en ese mes la producción creció 2,4% respecto a octubre de 2019, con 9 de 14 sectores industriales en expansión frente a 2019”.



En base al informe del Indec, el EMAE de septiembre acumuló la cuarta suba consecutiva en el cotejo intermensual, con el incremento de 1,2 que marcó respecto a agosto.



Así, la actividad económica supera por tercer mes consecutivo el nivel prepandemia de febrero de 2020, con una mejora de 3,4%.



Respecto a igual mes de 2019, el Estimador Mensual de la Actividad Económica de septiembre de 2021 marcó un crecimiento de 4,7%.



Por sector de actividad, en septiembre crecieron de forma interanual 13 de los 15 sectores que integran el indicador, con subas de dos dígitos en 7 de ellos.



Las mayores alzas se observaron en Otras actividades de servicios (+66,9% interanual), Hoteles y restaurantes (+59,1% interanual) y Construcción (+27,1% interanual).



En tanto, los mayores aportes al crecimiento del EMAE se registraron en la Industria (+10,8% interanual, con un aporte 1,9 puntos porcentual) y el Comercio (+10,1% interanual; con un aporte 1,4 puntos porcentual), sectores que acumulan once meses consecutivos en alza.



También se destacaron los aportes al crecimiento de Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (+8,2% interanual, aporte 1,0 p.p.) y Transporte y comunicaciones (+10,7% interanual, aporte 0,8 p.p.).



En septiembre los únicos sectores que registraron bajas fueron Pesca (-9,6% interanual) y Agropecuario (-1,7% interanual).



En lo que respecta a septiembre de 2019, crecieron 10 de 15 sectores. Las mayores subas se dieron en Pesca (+29,3%), Comercio (+15,6%) e Industria (+13,8%). Mientras que se mantuvieron con menores niveles de actividad Hoteles y restaurantes, Otras actividades de servicios, Transporte y comunicaciones y Administración pública.