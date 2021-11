Meta busca empleados en Argentina y paga $200 mil: cómo postularse

Cómo postularse

¿Qué hace Meta?

A finales de octubre, el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, anunció el cambio de nombre de su empresa, que desde ahora se denominará Meta.Esta nueva denominación refleja un nuevo capítulo de la compañía que de ahora en más está volcada al desarrollo del metaverso, "un espacio virtual-inclusive cuando no sea posible estar juntos físicamente-, y realizar actividades juntos que no serían posibles en el mundo real", explica Zuckerberg.Para lanzar el nuevo vertical en tiempo récord, Meta quiere contratar empleados y abrió cuatro vacantes en la Argentina.En la Argentina, Meta está en la búsqueda de unPor ejemplo, los gerentes de cuentas en Meta se encargan de conectar a todas las pequeñas y medianas empresas del mundo con sus clientes a través de la red social.En su día a día,(anteriormente la compañía Facebook), publicidad y ofertas de la red.Según Glassdoor,Para postularse, hay que ingresar al sitio oficial de Meta en este enlace y seleccionar una vacante. Paso seguido, hacer clic en "Apply to Job" que en español significa aplicar al trabajo.La compañía está trabajando también en"Somos una empresa de tecnología social. Nuestra nueva identidad de marca captura hacia dónde va nuestra compañía y el futuro que queremos ayudar a construir", definió el fundador de Meta oportunamente. Fuente: (Infotechnology)