Productores se movilizaron y pidieron “desalojar un campo usurpado”

Sociedad Detalles de la denuncia por usurpación de un campo de 23 hectáreas

Realizaron una movilización hasta el establecimiento que la familia Robles tiene ocupado en Costa Uruguay Sur, a 30 kilómetros de Gualeguaychú.“Toda la familia salimos de la ciudad con banderas en los autos, acompañados de algunos vecinos, hasta la puerta del campo, en donde nos estaba esperando el resto de la gente”, señaló Rosana Valenzuela, esposa de Gustavo Robles, uno de los dueños del establecimiento tomado por cuatro personas. La convocatoria, que se había realizado en defensa de la propiedad privada, fue acompañada así por productores de esa provincia e incluso de Buenos Aires.“Hicimos una asamblea para pedir al juez (Ignacio Boris Nicolás Telenta) que tome medidas urgentes. Colocamos un candado sobre el candado que ellos habían puesto”, relató.Según contó, los usurpadores se acercaron en camioneta a unos 200 metros de donde estaban los productores. “Nos miraban con largavista”, dijo.Juan Diego Etchevehere, director del Distrito Entre Ríos de la Sociedad Rural Argentina (SRA), presente en el lugar, señaló a este medio que se solicitó “celeridad” a la Justicia en este caso y que tanto el gobierno nacional como el provincial realicen una manifestación en defensa de la propiedad privada.Valenzuela, en tanto, indicó que ninguna autoridad pública se comunicó y que solo lo hicieron las entidades del agro. “Hoy me pasa a mí, pero esto le puede pasar a cualquiera porque a estas personas ya las han sacado de otros lados. Nosotros tenemos los papeles, comprobantes”, señaló.“La doctora Amelia Angerosa de Céspedes (abogada de la familia) se está moviendo un montón, hace todo, pero si no tiene apoyo de la fiscal y del juez, es muy difícil”, acotó.“Era angustiante mirar adentro del campo y no poder pasar esa puerta para ver nuestros animales, mi casa. Es desesperante, pero me sentí muy acompañada. Quiero destacar la solidaridad de los vecinos y la gente que viajó especialmente para apoyarnos”, señaló.En tanto, Luis Miguel Etchevehere, exministro de Agricultura de la Nación que el año pasado también sufrió una usurpación en su campo de Santa Elena, Entre Ríos, apoyada en ese momento por el Proyecto Artigas y referentes ligados a Juan Grabois, dijo: “Con la familia Robles en Gualeguaychú. Le ocuparon el campo y están en la puerta esperando que la Justicia desaloje a los usurpadores. No se puede convalidar la violación de la propiedad privada demorando el desalojo. Los derechos se defienden en tribunales, no se imponen”.(La Nación)