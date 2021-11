Mercado Libre permite comprar, vender e invertir en Bitcoin:cuándo llega al país

Los clientes de MercadoPago en Brasil van a poder comprar, vender y mantener criptomonedas usando billeteras digitales. La nueva oferta financiera de Mercado Libre tuvo un período de prueba para un pequeño grupo de clientes a principios de noviembre y se implementará de manera más amplia en las próximas semanas, según Tulio Oliveira, vicepresidente de MercadoPago.



"Nos tomamos el tiempo para estudiar y aprender antes de dar el paso a las criptomonedas", dijo Oliveira en una entrevista con Bloomberg. "Esto tiene un potencial transformador por delante y abre una nueva vía para nosotros".

Según Mercado Libre, la propuesta llegará a otros mercados latinoamericanos lo que en principio incluiría a la Argentina. Sin embargo, los clientes al principio no podrán usar criptomonedas para pagar directamente los bienes comprados en MercadoLibre. Por lo que será en principio una movida más relacionada con lo financiero.



La historia de Mercado Libre con las criptomonedas es de larga data y la compañía venía coqueteando con la posibilidad de aceptar criptomonedas.



Desde abril, Mercado Libre acepta avisos de inmuebles en criptomonedas. De ahora en más, será posible acceder a inmuebles con Bitcoin a través de la plataforma y habrá una sección exclusiva de inmuebles que cotizan en criptomonedas.



"Estamos siempre atentos a los cambios que se producen en el mercado. El Bitcoin ofrece múltiples ventajas para operaciones inmobiliarias, tanto para el comprador como para el vendedor", dijo Juan Manuel Carretero, gerente comercial de vehículos, inmuebles y servicios de Mercado Libre, durante el anuncio oficial.





La entrada de Mercado Libre al mundo cripto era algo de esperarse: a principios de año, el fundador del unicornio argentino, Marcos Galperin, se pronunció a favor del Bitcoin y reveló que compró criptomonedas en 2013 cuando rondaba los US$ 70.



Además, el empresario argentino considera que el Bitcoin es una mejor reserva de valor que el oro: "Pienso que el Bitcoin como reserva de valor es mejor que el oro. Pero no reemplazará a las monedas de curso legal por el costo energético que requiere procesar sus transferencias. La computación cuántica podría cambiarlo", dijo en una oportunidad Galperin.



La empresa, además, ya venía atesorando Bitcoin. En mayo, Mercado Libre entregó el balance del primer trimestre del año y divulgó la compra de Bitcoin por US$ 7.8 millones para atesorar. Este mismo balance muestra ingresos de US$ 1.400 millones al último día de marzo. En el documento, el unicornio argentino aclaró que los Bitcoin comprados pertenecerán a la cartera de "activos intangibles de vida indefinida". Por el momento, Mercado Libre no reveló qué hará con los bitcoins.



Cronista.com.