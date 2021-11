En Brasil prevén que la inflación será el principal problema económico en 2022

Guedes remarcó que "el problema no será el bajo crecimiento, el problema será una inflación resistente. La inflación probablemente será un poco más alta de lo que predice, pero el crecimiento también será más alto de lo que predice, así que veamos. No hago predicciones, me burlo de predicciones, de predicciones erróneas", declaró el ministro mientras participaba desde Brasilia de un evento virtual promovido por un banco brasileño.



En la encuesta semanal a instituciones financieras realizada por el Banco Central do Brasil (BCB), los analistas del mercado proyectan un crecimiento del PBI de 0.9% en 2022 y una inflación oficial según el Índice Nacional de Precios al Consumidor Extendido (IPCA), del 4,8% el próximo año.



El ministro dijo que "el equipo económico no pretende interferir en los precios mediante regulaciones". Según Guedes, la única política en curso para frenar la inflación es el ajuste monetario (alza de tasas de interés) llevado a cabo por el Banco Central.



"Es cierto que las tasas de interés subirán mientras el BCB lucha por controlar la inflación, pero realmente estamos haciendo la transición hacia un crecimiento sostenible en todos los sectores", dijo Guedes.



En los casos en que la inflación se acelera por algunos shock externos, el ministro defendió la transferencia de ingresos a través de Auxílio Brasil para paliar el impacto en las familias más pobres. Al mismo tiempo, el aumento de los precios del petróleo y la energía, según la evaluación de Guedes, debería atraer inversores extranjeros a Brasil.



"Si los precios del petróleo y la energía suben, es parte de la solución porque atrae inversiones. La mejor solución es dejar actuar al mercado y cualquier disfunción se puede solucionar con una transferencia de ingresos ", dijo Guedes.